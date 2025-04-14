Харьков (адрес не указан)
Доступно в 192 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
743,04
Экономия при брони: -45,09 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
508,45
Экономия при брони: -11,55 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1030,90
Экономия при брони: -37,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1013,60
Экономия при брони: -19,80 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1018,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1104,69
Экономия при брони: -143,14 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
602,88
Экономия при брони: -34,39 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1010,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.4 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.5 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1030,90
Экономия при брони: -37,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
1.6 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тарасовская, 3
1.6 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС