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Эрбисол® (Erbisol®)

Эрбисол® (Erbisol®)

Винница (адрес не указан)
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Доступно в 63 аптеках в Винница
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
913,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
709,52
Экономия при брони: -27,51 грн
682,01 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1012,04
Экономия при брони: -61,14 грн
950,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1058,50
Экономия при брони: -84,20 грн
974,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1013,60
Экономия при брони: -39,30 грн
974,30 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется в 22:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1058,70
Экономия при брони: -84,40 грн
974,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
704,10
Экономия при брони: -38,03 грн
666,06 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
916,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
507,06
Экономия при брони: -31,30 грн
475,75 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1013,60
Экономия при брони: -39,30 грн
974,30 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
197,78
Экономия при брони: -7,55 грн
190,23 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1004,45
Экономия при брони: -53,30 грн
951,15 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1030,90
Экономия при брони: -56,60 грн
974,30 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
97,14 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
824,56
Экономия при брони: -45,12 грн
779,44 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
103,09
Экономия при брони: -5,66 грн
97,43 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
733,45
Экономия при брони: -60,39 грн
673,06 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1030,90
Экономия при брони: -56,60 грн
974,30 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, пл. Привокзальная, -
1.1 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
891,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.1 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
930,70 грн
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