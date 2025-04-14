Одесса (адрес не указан)
Доступно в 168 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
995,89
Экономия при брони: -47,41 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1079,94
Экономия при брони: -54,11 грн
1025,83 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
109,87
Экономия при брони: -8,55 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
996,27
Экономия при брони: -45,90 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1030,80
Экономия при брони: -69,40 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
592,40
Экономия при брони: -23,03 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1101,35
Экономия при брони: -56,60 грн
1044,75 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
941,73
Экономия при брони: -44,55 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1030,90
Экономия при брони: -69,50 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
3.3 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС