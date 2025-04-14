Киев
Эрбисол® (Erbisol®)

Эрбисол® (Erbisol®)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 168 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
947,50 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
963,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
977,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
995,89
Экономия при брони: -47,41 грн
948,48 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
288,00 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
989,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1079,94
Экономия при брони: -54,11 грн
1025,83 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
948,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
109,87
Экономия при брони: -8,55 грн
101,32 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
384,56 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
996,27
Экономия при брони: -45,90 грн
950,37 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
740,24 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1030,80
Экономия при брони: -69,40 грн
961,40 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
592,40
Экономия при брони: -23,03 грн
569,38 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1101,35
Экономия при брони: -56,60 грн
1044,75 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
948,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
926,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
941,73
Экономия при брони: -44,55 грн
897,18 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1030,90
Экономия при брони: -69,50 грн
961,40 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
3.3 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
934,40 грн
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