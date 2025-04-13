Киев (адрес не указан)
Доступно в 485 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1013,50
Экономия при брони: -24,50 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1030,90
Экономия при брони: -41,90 грн
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1012,64
Экономия при брони: -95,63 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1081,70
Экономия при брони: -164,42 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
994,66
Экономия при брони: -35,99 грн
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
932,50
Экономия при брони: -27,98 грн
Фармация
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1081,12
Экономия при брони: -5,44 грн
1075,68 грн
Фармация
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
1.5 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1082,59
Экономия при брони: -164,55 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1026,76
Экономия при брони: -30,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1013,60
Экономия при брони: -24,60 грн
Здоровая семья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Коцюбинского Михаила, 8-А
1.6 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1084,72
Экономия при брони: -68,23 грн
1016,49 грн
Виталюкс
Киев, спуск Кловский, 14/24
1.8 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Аптекарь
Киев, ул. Большая Васильковская, 47
1.8 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС