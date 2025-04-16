Николаев (адрес не указан)
Доступно в 68 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
412,42
Экономия при брони: -13,41 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
840,86
Экономия при брони: -43,69 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1042,42
Экономия при брони: -65,82 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
808,04
Экономия при брони: -49,39 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1052,50
Экономия при брони: -55,44 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1013,10
Экономия при брони: -20,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1043,57
Экономия при брони: -56,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
980,35
Экономия при брони: -35,34 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
208,99
Экономия при брони: -9,63 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
391,74
Экономия при брони: -24,51 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 37-А
3.7 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 58-А
3.8 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1012,70
Экономия при брони: -66,15 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 20/1
4.0 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1029,32
Экономия при брони: -73,39 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 149
4.0 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Аркасовская, 14/7
4.1 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС