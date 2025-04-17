Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 46 аптеках в Чернигов
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
990,22
Экономия при брони: -62,69 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1003,40
Экономия при брони: -54,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
447,60
Экономия при брони: -16,85 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
394,41
Экономия при брони: -64,14 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
865,80
Экономия при брони: -4,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
937,98
Экономия при брони: -39,38 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
490,01
Экономия при брони: -81,44 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
979,37
Экономия при брони: -160,77 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
911,18
Экономия при брони: -33,86 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
957,15
Экономия при брони: -30,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС