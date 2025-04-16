Киев
Эрбисол® (Erbisol®)

Эрбисол® (Erbisol®)

Кривой Рог (адрес не указан)
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Доступно в 106 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1013,37
Экономия при брони: -64,61 грн
948,76 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
956,30 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
594,00
Экономия при брони: -82,80 грн
511,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
911,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
943,79
Экономия при брони: -42,80 грн
900,99 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1032,45
Экономия при брони: -73,81 грн
958,64 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
499,70
Экономия при брони: -68,13 грн
431,57 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1058,70
Экономия при брони: -133,80 грн
924,90 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
101,58
Экономия при брони: -6,78 грн
94,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
950,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
900,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1056,98
Экономия при брони: -69,59 грн
987,39 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 18:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
887,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1004,92
Экономия при брони: -117,82 грн
887,10 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
990,00
Экономия при брони: -138,00 грн
852,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
994,19
Экономия при брони: -143,54 грн
850,65 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
704,24
Экономия при брони: -108,89 грн
595,35 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
845,60 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
990,00
Экономия при брони: -138,00 грн
852,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1027,39
Экономия при брони: -40,94 грн
986,45 грн
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