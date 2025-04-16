Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 106 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1013,37
Экономия при брони: -64,61 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
594,00
Экономия при брони: -82,80 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
943,79
Экономия при брони: -42,80 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1032,45
Экономия при брони: -73,81 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
499,70
Экономия при брони: -68,13 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1058,70
Экономия при брони: -133,80 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
101,58
Экономия при брони: -6,78 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1056,98
Экономия при брони: -69,59 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1004,92
Экономия при брони: -117,82 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
990,00
Экономия при брони: -138,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
994,19
Экономия при брони: -143,54 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
704,24
Экономия при брони: -108,89 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
990,00
Экономия при брони: -138,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
Эрбисол® раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1027,39
Экономия при брони: -40,94 грн