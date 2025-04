Макмирор относится к группе противомикробных и антисептических лекарственных средств, применяемых в гинекологии. Действующим веществом данного препарата является нифуратель — производное нитрофурана. Химическое название вещества — 5-((метилтио)метил)-3-(((5-нитро-2-фуранил)метилен)амино)-2-оксазолидинон.

Препарат обладает широким спектром противомикробного действия. Антибактериальный, антипротозойный и противогрибковый эффекты обусловливают актуальность нифурателя при всех видах мочеполовых инфекций. Нифуратель не оказывает действия на Lactobacillus spp., которые являются естественной составляющей нормальной бактериальной флоры, благодаря чему препарат сокращает время лечения вагинальной инфекции и предупреждает реинфекции.

Противопоказаниями к применению Макмирора являются гиперчувствительность к действующему веществу препарата или его вспомогательным компонентам, его не назначают в случае нарушения функции почек, при нейропатиях, а также больным с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы.

Назначается Макмирор при следующих заболеваниях:

1. Вульвовагинальные инфекции, вызванные чувствительными возбудителями.

2. Заболевания мочеполовой системы: цистит, уретрит, пиелонефрит, пиелит.

3. Кишечный амебиаз и лямблиоз.

4. В составе комплексной терапии при эрадикации Helicobacter pylori.

Бактериальный вагиноз

Поскольку бактериальный вагиноз (БВ) является потенциальной причиной акушерских осложнений и гинекологических нарушений, существует значительный интерес к разработке схемы наиболее эффективного лечения. Стандартная терапия в виде метронидазола или клиндамицина, вводимых вагинальным или оральным путем, — сопровождается рецидивами примерно в 30% случаев в течение месяца после завершения лечения. Предполагается, что неспособность предотвратить рецидивы обусловлена отсутствием знаний о происхождении БВ. Недавно сообщалось, что Atopobium vaginae ассоциируется с БВ примерно в 80% случаев и может быть причиной терапевтических неудач. БВ является одной из наиболее частых инфекций нижних отделов половых путей у женщин, причем не только во время беременности, но и на протяжении всего репродуктивного периода. Исследования в Европе и США выявили распространенность заболевания в пределах 4,9–36,0%. Первыми признаками БВ являются радикальные изменения в вагинальной экосистеме. Количество лактобактерий, продуцирующих H 2 O 2 , которые присутствуют у 96% женщин с нормальной микрофлорой влагалища, заметно снижено, в то время как микроорганизмы, такие как Gardnerella vaginalis и облигатные анаэробы, преобладают. Причина этого изменения неясна, и микроорганизмы, ответственные за смещение баланса микрофлоры, еще предстоит определить. Однако БВ может быть вызван не только чрезмерным ростом патогенных микроорганизмов, но также и образованием плотной бактериальной биопленки на слизистой оболочке влагалища. Какова же роль биопленки? Биопленка, образованная Gardnerella vaginalis при БВ, была впервые идентифицирована с помощью электронной микроскопии как плотная ткань, плотно прилегающая к вагинальному эпителию, и состояла из бактериальных клеток, упакованных в сеть полисахаридных фибрилл. Позже Swidsinki и соавт., исследуя биопсию влагалища с помощью бактериальной флуоресцентной гибридизации рДНК in situ, предположили, что бактериальная биопленка играла первостепенную роль в развитии БВ.

Costerton et al. и Swidsinki et al. выявили плотную бактериальную биопленку, покрывающую как минимум половину поверхности эпителия, в 90% биопсий у пациенток с БВ и только у 10% здоровых женщин. Наличие биопленки позволяет бактериальным клеткам достигать более высоких концентраций (вплоть до 1011 бактерий/мл), чем во влагалищной жидкости, и повышает их устойчивость как к иммунной системе хозяина, так и к противомикробным препаратам. Фактически, препараты едва достигают бактерий, находящихся в пленке в состоянии покоя, что приводит к снижению антимикробной активности до 1000 раз. Это наблюдение может объяснить высокую частоту рецидивов БВ (Franco Polatti, 2012).

Особое внимание было уделено Atopobium vaginae — не так давно идентифицированной бактерии, принадлежащей к семейству Coriobacteriaceae, которая, как полагают, является, по крайней мере, частичной причиной вышеупомянутых осложнений. Род Atopobium, описанный впервые в 1992 г., включает микроорганизмы, ранее классифицированные как лактобактерии. Родригес (Rodriguez) впервые идентифицировал A. vaginae в исследовании вагинальных лактобактерий. Ген рРНК A. vaginae 16s отличается от других видов, принадлежащих к роду Atopobium, примерно на 3–8%; это позволило Родригесу (Rodriguez) идентифицировать его как новый вид. Изолят можно отличить от А. Minutum, А. parvulum и А. rimae с помощью биохимических тестов и электрофореза белков всей клетки. Окрашивание по Граму идентифицирует A. vaginae как небольшой кокк, округлый или овальный, или стержни, в виде отдельные клеток, в парах или в коротких цепочках (Rodriguez Jovita M. et al., 1999).

Обзор данных по действующему веществу препарата Макмирор —нифурателю



В одном из обзоров было рассмотрены потенциальные преимущества нифурателя в отношении A. vaginae по сравнению со стандартным лечением метронидазолом и клиндамицином. В пробирке нифуратель способен ингибировать рост A. vaginae с диапазоном минимальной ингибирующей концентрации (MИК) 0,125–1 мкг/мл; он активен против G. vaginalis и не влияет на лактобактерии. Метронидазол же активен в отношении A. vaginae только в очень высоких концентрациях (8–256 мкг/мл); частично активен в отношении G. vaginalis, а также не влияет на лактобациллы. Клиндамицин действует против A. vaginae с MИК ниже 0,125 мкг/мл и активен в отношении G. vaginalis, но также влияет на лактобактерии, изменяя микрофлору влагалища. Эти наблюдения позволяют предположить, что нифуратель, вероятно, является наиболее эффективным терапевтическим средством для лечения БВ (Franco Polatti, 2012).

Открытие присутствия Atopobium vaginae во влагалищной экосистеме улучшает общее понимание патогенеза БВ. Эта бактерия, по-видимому, является основной причиной сбоев или рецидивов после лечения БВ метронидазолом, поскольку ее выявляют в 80–90% случаев рецидива (Hillier S.L. et al., 1999). В настоящее время необходимы проспективные исследования, чтобы установить, участвуют ли резистентные к метронидазолу микроорганизмы, такие как Atopobium vaginae, в рецидивах. Существующая на сегодня информация позволяет предположить, что нифуратель, вероятно, является наиболее эффективным терапевтическим средством для лечения БВ, поскольку он очень активен против Gardnerella vaginalis и Atopobium vaginae, без влияния на лактобактерии, которые имеют основополагающее значение для здоровья и баланса системы (Togni G. еt al., 2011).

Комплексная терапии эрадикации Helicobacter pylori

В результате исследования была оценена эффективность комбинации нифурателя, субцитрата висмута и амоксициллина для эрадикации Helicobacter pylori в детском возрасте.

Педиатрические амбулаторные больные с хроническим гастритом, ассоциированным с H. pylori, которые прошли эндоскопию по поводу диспепсических симптомов, получали комбинацию субцитрата висмута (8 мг/кг/сут), нифурателя (30 мг/кг/сут) и амоксициллина (50 мг/кг/сут) в течение 10 дней. Статус H. pylori определяли до и после лечения (через 4–6 нед) с помощью модифицированного окрашивания по Гимзе.

В исследование вошли 73 ребенка (48 мальчиков и 25 девочек в возрасте 9–14 лет). H. pylori была ликвидирована у 63 пациентов (86%; 95% доверительный интервал: 76,6–93,2). Не было никаких серьезных побочных реакций и отмены препарата в связи с возникновением побочных эффектов. Все побочные эффекты были самоограничивающими (темный стул, изменение цвета мочи, потемнение языка и др.). Таким образом, комбинация нифурателя, субцитрата висмута и амоксициллина была эффективной и переносимой схемой эрадикации H. pylori (Nijevitch A.A. et al., 2007).

Терапия трихомониаза

Trichomonas vaginalis является возбудителем самого распространенного невирусного заболевания, передающегося половым путем, во всем мире. Инфекция может быть связана с тяжелыми осложнениями, включая бесплодие, преждевременные роды, рак и повышенный риск передачи вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Лечение осуществляется почти исключительно на основе 5-нитроимидазолов, но устойчивость бактерии к препаратам данной группы повышается. В одной из статей дается обзор клинически оцененных вариантов системного и местного лечения трихомониаза у человека и обобщается существующая информация о различных растительных, полусинтетических и синтетических соединениях, оцениваемых по показателю их эффективности в отношении трихомонады in vitro. В результате исследований было установлено, что терапия нифурателем достигает эффективности, аналогичной метронидазолу при том же уровне доказательств (Küng E. et al., 2019), однако препарат не вызывает перекрестной резестентности микроорганизмов к другим препаратам, которые применяют для лечения инфекции.

Лечение лямблиоза у детей

Исследование на лямблиоз после эфир-формалинового обогащения консервированного материала использовалось для обследования 742 детей в возрасте до 14 лет в детских клинических больницах г. Пермь в период февраль–октябрь 2000 г. Эфир-формалиновый метод применяется для диагностики всех кишечных инвазий. У детей были отмечены симптомы поражения желудочно-кишечного тракта. Лямблиоз выявлен у 26,4% детей; в том числе 21% среди 200 детей в возрасте 0–2 лет, 26,6% среди 297 детей в возрасте 3–6 лет, 30,6% среди 245 детей в возрасте 7–14 лет. Различные фоновые нарушения были выявлены у 158 детей, в том числе у 62 и 68 детей в возрасте 3–6 и 7–17 лет соответственно. Фоновая патология затрудняет клиническую диагностику иардиоза и снижает эффективность специфического лечения. В результате терапии пришли к выводу, что препарат Макмирор является наиболее эффективным в лечении лямблиоза у детей всех возрастных групп. Специфическое лечение лямблиоза следует сочетать с применением пробиотиков и ферментов (Kucheria T.V. et al., 2002).

Исследования. Новые потенциальные сферы применения нифурателя

Активация сигнального преобразователя и активатора транскрипции 3 (STAT3) наблюдается при множественных типах рака, включая рак желудка, и представляет собой потенциальную лекарственную мишень для химиотерапии. В настоящее время отсутствуют клинически доступные низкомолекулярные ингибиторы, нацеленные на STAT3. Было установлено, что нифуратель, антипротозойный и противогрибковый препарат, является мощным ингибитором STAT3. Зафиксировано, что нифуратель значительно подавляет пролиферацию и индуцирует апоптоз раковых клеток желудка. Исследования механизма действия нифурателя показали, что он действует путем ингибирования конститутивной и индуцированной интерлейкином-6 активации STAT3. Полученные результаты показывают, что нифуратель может быть новым, клинически доступным ингибитором STAT3 раковых клеток желудка (Zheng H. et al., 2017).

Заключение

Нифуратель потенциально является хорошим препаратом для лечения БВ первого ряда. Действительно, он активен in vitro против бактерий, которые, как считается, вызывают БВ, и наоборот, не влияет на нормальную микрофлору. Однако исследования в этом направлении еще продолжаются для подтверждения того, обладает ли этот препарат реальным преимуществом перед стандартным лечением БВ. Макмирор является производным нитрофурана с высокой активностью в отношении Trichomonas vaginalis и широким спектром антибактериального действия. Нифуратель имеет безопасный токсикологический профиль и хорошо переносится после многократного перорального применения, имеет низкую частоту побочных эффектов. В целом было установлено, что антимикробные свойства in vitro превосходят другие нитрофураны. Также препарат Макмирор назначается для лечения лямблиоза у детей. Нифуратель включен в состав комплексной эрадикации Helicobacter pylori.