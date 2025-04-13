Киев (адрес не указан)
Доступно в 847 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
979,80
Экономия при брони: -59,20 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
953,30
Экономия при брони: -31,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
1075,97
Экономия при брони: -163,54 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
991,51
Экономия при брони: -135,54 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
1005,50
Экономия при брони: -151,79 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
977,50
Экономия при брони: -55,20 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem