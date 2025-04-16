Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 172 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
972,30 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
1026,22
Экономия при брони: -184,00 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
904,00
Экономия при брони: -89,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
1029,28
Экономия при брони: -175,14 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
990,81
Экономия при брони: -148,12 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
1024,08
Экономия при брони: -170,23 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
1014,03
Экономия при брони: -160,18 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
965,00
Экономия при брони: -98,40 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
1014,75
Экономия при брони: -160,90 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
976,83
Экономия при брони: -134,67 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
972,30 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
1016,15
Экономия при брони: -173,99 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
502,58
Экономия при брони: -81,50 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
935,30
Экономия при брони: -68,70 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
1017,09
Экономия при брони: -174,86 грн