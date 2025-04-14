Днепр (адрес не указан)
Доступно в 264 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
1037,10
Экономия при брони: -182,67 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
1038,10
Экономия при брони: -176,07 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
514,53
Экономия при брони: -87,54 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
980,70
Экономия при брони: -106,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
965,00
Экономия при брони: -91,10 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
962,57
Экономия при брони: -114,64 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
521,85
Экономия при брони: -88,98 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
982,30
Экономия при брони: -108,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
1006,70
Экономия при брони: -152,61 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
1033,69
Экономия при брони: -142,73 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
970,77
Экономия при брони: -126,93 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
1009,89
Экономия при брони: -144,06 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
1005,50
Экономия при брони: -149,48 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
972,30 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
1012,97
Экономия при брони: -120,64 грн