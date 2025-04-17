Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 73 аптеках в Чернигов
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 59 мин
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
888,60
Экономия при брони: -26,66 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
965,80
Экономия при брони: -92,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
965,00
Экономия при брони: -92,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
972,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
965,00
Экономия при брони: -92,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
1035,06
Экономия при брони: -143,58 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
965,80
Экономия при брони: -92,90 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
1017,13
Экономия при брони: -164,01 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
972,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
851,44
Экономия при брони: -52,55 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
965,00
Экономия при брони: -92,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
1011,74
Экономия при брони: -162,77 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
965,00
Экономия при брони: -92,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
482,50
Экономия при брони: -46,05 грн