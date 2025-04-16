Николаев (адрес не указан)
Доступно в 101 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 28 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
1012,72
Экономия при брони: -144,64 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 58 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
965,80
Экономия при брони: -62,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
907,33
Экономия при брони: -47,14 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 58 мин
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
Подорожник
Открыто
Закроется через 58 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
971,90
Экономия при брони: -69,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
990,06
Экономия при брони: -152,74 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 58 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
1001,22
Экономия при брони: -163,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 58 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
965,80
Экономия при брони: -62,90 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
Аптека бам
Открыто
Закроется через 58 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
935,30
Экономия при брони: -32,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
971,90
Экономия при брони: -69,00 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
1041,92
Экономия при брони: -181,24 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
Аптека24
Открыто
Закроется через 58 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 28 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
1034,28
Экономия при брони: -190,21 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 58 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
446,47
Экономия при брони: -24,43 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 58 мин
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
935,30
Экономия при брони: -32,40 грн