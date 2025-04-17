Винница (адрес не указан)
Доступно в 115 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
1009,50
Экономия при брони: -163,69 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
979,80
Экономия при брони: -65,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
1034,29
Экономия при брони: -188,28 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
980,70
Экономия при брони: -66,20 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
938,90
Экономия при брони: -24,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
965,80
Экономия при брони: -51,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
1035,75
Экономия при брони: -189,94 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
1044,27
Экономия при брони: -198,26 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
965,00
Экономия при брони: -50,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
975,24
Экономия при брони: -146,41 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
964,69
Экономия при брони: -135,86 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
953,30
Экономия при брони: -38,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Макмирор таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
1036,91
Экономия при брони: -192,98 грн