Киев
Производители на букву “P”

Polichem10 препаратов

10 препаратов
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Триттико
Триттико
Таблетки пролонгированного действия 150 мг блистер №20
Angelini Francesco
от 702,43 грн
в 936 аптеках
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Макмирор
Макмирор
Таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
от 799,72 грн
в 852 аптеках
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Триттико
Триттико
Таблетки пролонгированного действия 75 мг блистер №30
Angelini Francesco
от 628,14 грн
в 802 аптеках
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Макмирор Комплекс
Макмирор Комплекс
Капсулы вагинальные мягкие блистер №8
Polichem
от 534,47 грн
в 800 аптеках
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Тантум Роза®
Тантум Роза®
Раствор вагинальный 0,1 % флакон 140 мл + канюля с крышечкой для закрытия №5
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco
от 510,71 грн
в 795 аптеках
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Тантум Роза®
Тантум Роза®
Гранулы для вагинального раствора 500 мг саше №10
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco
от 401,97 грн
в 719 аптеках
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Глиатилин
Глиатилин
Капсулы мягкие 400 мг блистер №14
Italfarmaco
от 1073,62 грн
в 718 аптеках
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Глиатилин
Глиатилин
Раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №3
Italfarmaco
от 812,90 грн
в 615 аптеках
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Макмирор Комплекс
Макмирор Комплекс
Крем вагинальный туба 30 г с градуированным шприцем №1
Polichem
от 712,62 грн
в 467 аптеках
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Триттико XR
Триттико XR
Таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №30
Angelini Francesco
от 1602,15 грн
в 2 аптеках других городов
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