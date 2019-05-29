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Polichem
10 препаратов
10 препаратов
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Полное название
Маркетинговая поддержка и продвижение - ООО "Дилео Фарма"
Адрес
Поликем С.р.л., Виа Джузеппе Маркора, 11 - 20121, Милан, Италия
Телефон
(044) 538-01-26
Факс
(044) 538-01-27
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Триттико
Таблетки пролонгированного действия 150 мг блистер №20
Angelini Francesco
от
702,43
грн
в 936 аптеках
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Макмирор
Таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер №20
Polichem
от
799,72
грн
в 852 аптеках
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Триттико
Таблетки пролонгированного действия 75 мг блистер №30
Angelini Francesco
от
628,14
грн
в 802 аптеках
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Макмирор Комплекс
Капсулы вагинальные мягкие блистер №8
Polichem
от
534,47
грн
в 800 аптеках
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Тантум Роза®
Раствор вагинальный 0,1 % флакон 140 мл + канюля с крышечкой для закрытия №5
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco
от
510,71
грн
в 795 аптеках
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Тантум Роза®
Гранулы для вагинального раствора 500 мг саше №10
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco
от
401,97
грн
в 719 аптеках
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Глиатилин
Капсулы мягкие 400 мг блистер №14
Italfarmaco
от
1073,62
грн
в 718 аптеках
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Глиатилин
Раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №3
Italfarmaco
от
812,90
грн
в 615 аптеках
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Макмирор Комплекс
Крем вагинальный туба 30 г с градуированным шприцем №1
Polichem
от
712,62
грн
в 467 аптеках
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Триттико XR
Таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №30
Angelini Francesco
от
1602,15
грн
в 2 аптеках других городов
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