НИФУРАТЕЛ (NIFURATELUM) Действующее вещество
нифурател — антибактериальное, противопротозойное, противогрибковое средство. Высокоэффективен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов: при МПК 12,5–25 мкг/мл подавляет от 44,3 до 93,2% культур. Спектр действия включает: L. acidophylus, S. faecalis, S. faecium, S. aureus, B. subtilis., E. coli, S.flexneri 2a, S. flexneri 6, S. sonnei, S. typhi, S. typhimurium, S. enteritidis, Klebsiella spp., Enterobacter spp., Serratia spp., Citrobacter spp., Morganella spp., Rettgerella spp., Pragia fontium, Budvicia aquatica, Rachnella aquatilis, Acinetobacter spp., прочие атипичные энтеробактерии, а также простейшие (амебы, лямблии); менее активен в отношении Proteus mirabilis, P. vulgaris, Pseudomonas aeruginosa. Является средством выбора для терапии сальмонеллезов, шигеллезов и других кишечных бактериальных инфекций. Высокоэффективен при трихoмониазе, действует на сопутствующую бактериальную и грибковую флору, поддерживающую воспаление при вагините.
вульвовагинит, в том числе трихомонадной этиологии, вагинальный кандидоз, гастродуоденит, холецистопанкреатит, энтероколит, кишечный амебиаз и лямблиоз, пиелонефрит, цистит, уретрит.
внутрь при вагинальных инфекциях взрослым — по 200 мг 3 раза в сутки после еды; детям — 10 мг/кг массы тела в сутки в 2 приема ежедневно.
Инфекции мочевых путей — внутрь взрослым в суточной дозе 600–1200 мг, детям — 10–20 мг/кг/сут в 2 приема, продолжительность курса — 1–2 нед.
Кишечные инфекции — взрослым внутрь по 400 мг 2–3 раза в сутки, детям — 10–15 мг/кг 2–3 раза в сутки. Обычная продолжительность курса лечения — 10 дней, при лямблиозе — 7 дней.
повышенная чувствительность к нифурателу и другим препаратам нитрофуранового ряда, период беременности и кормления грудью.
диспепсия, аллергические реакции.
в период лечения трихомониаза или вагинитов другой этиологии следует отказаться от половой жизни. Проводят лечение обоих половых партнеров.
потенцирует противогрибковое действие нистатина.