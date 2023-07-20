НИФУРАТЕЛ (NIFURATELUM)

нифурател — антибактериальное, противопротозойное, противогрибковое средство. Высокоэффективен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов: при МПК 12,5–25 мкг/мл подавляет от 44,3 до 93,2% культур. Спектр действия включает: L. acidophylus, S. faecalis, S. faecium, S. aureus, B. subtilis., E. coli, S.flexneri 2a, S. flexneri 6, S. sonnei, S. typhi, S. typhimurium, S. enteritidis, Klebsiella spp., Enterobacter spp., Serratia spp., Citrobacter spp., Morganella spp., Rettgerella spp., Pragia fontium, Budvicia aquatica, Rachnella aquatilis, Acinetobacter spp., прочие атипичные энтеробактерии, а также простейшие (амебы, лямблии); менее активен в отношении Proteus mirabilis, P. vulgaris, Pseudomonas aeruginosa. Является средством выбора для терапии сальмонеллезов, шигеллезов и других кишечных бактериальных инфекций. Высокоэффективен при трихoмониазе, действует на сопутствующую бактериальную и грибковую флору, поддерживающую воспаление при вагините.