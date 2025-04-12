Паста Теймурова (Pasta Teimurovi)
Паста Теймурова инструкция по применению
Состав
действующие вещества: 1г пасты содержит: кислоты борной — 0,07г; натрия тетрабората — 0,07г; салициловой кислоты — 0,014г; цинка оксида — 0,25г; гексаметилентетрамина — 0,035г; раствора формальдегида — 0,035г; свинца ацетата — 0,003г; масла мяты перечной — 0,003г;
вспомогательные вещества: вода очищенная, эмульгатор № 1, тальк, глицерин.
Лекарственная форма
Паста.
Основные физико-химические свойства: однородная масса белого цвета или со слегка сероватым оттенком, приятный запах. В процессе хранения возможно выступание жидкости на поверхности продукта.
Фармакотерапевтическая группа
Дерматологические средства. Код АТХ D11А А.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Свойства лекарственного средства обусловлены активными компонентами, входящими в его состав. Кислота борная, натрия тетраборат оказывают антисептическое действие, кислота салициловая — противомикробное, противовоспалительное и кератопластическое действие; цинка оксид и свинца ацетат — адсорбирующее, противомикробное, вяжущее действие; гексаметилентетрамин и формальдегид — дезинфицирующее, противомикробное, противогрибковое и дезодорирующее действие; ментол (входящий в состав масла мяты перечной) — охлаждающее, сосудорасширяющее действие.
Фармакокинетика.
Не изучали.
Показания
Микозы стоп, гипергидроз, опрелости, повышенная потливость.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, хронические заболевания почек, острые воспалительные заболевания кожи и прилегающих тканей, повреждение кожных покровов в месте нанесения, спазмофилия, бронхиальная астма.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
При одновременном применении с препаратами для наружного применения могут образовываться новые соединения с непредсказуемым эффектом.
Поскольку в состав препарата входит салициловая кислота, то Пасту Теймурова не следует сочетать с пероральным применением препаратов, содержащих ацетилсалициловую кислоту и другие нестероидные противовоспалительные средства. Не применять вместе с бензоил-пероксидом и местными ретиноидами.
Салициловая кислота может повысить проницаемость кожи для других лекарственных средств для местного применения и тем самым увеличить их попадания в организм. Кроме того, салициловая кислота может усилить нежелательное действие метотрексата и гипогликемическое действие пероральных противодиабетических препаратов — производных сульфонилмочевины.
В случае необходимости одновременного применения каких-либо других лекарственных средств следует проконсультироваться с врачом.
Особенности применения
Пасту Теймурова не следует наносить на большие участки тела, открытые раны, волосистую часть головы, при воспалительных заболеваниях кожи. Не допускать попадания препарата в глаза и на слизистые оболочки. В случае попадания пасты в глаза надо удалить пасту марлевым тампоном и тщательно промыть глаза теплой водой.
Способ применения и дозы
Лекарственное средство предназначено для наружного применения. Пораженные участки кожи взрослым и детям старше 14 лет обрабатывать 2–3 раза в сутки, нанося пасту тонким слоем. Не рекомендуется наносить препарат на большие участки кожи. Продолжительность лечения определяется врачом индивидуально и зависит от достигнутого эффекта и течения заболевания.
Дети
Не применять детям до 14 лет.
Побочные реакции
Возможны головная боль, тошнота, в тяжелых случаях — рвота, спутанность сознания, головокружение, шум в ушах, боль в эпигастрии, ацидоз, ускоренное дыхание, диарея, олигурия; при нанесении на большие участки кожи возможно развитие почечной недостаточности.
Местные реакции: раздражение, боль, жжение, сухость кожи. Возможны аллергические реакции, включая покраснение кожи, сыпь, зуд, крапивница, шелушение кожи, контактный дерматит, анафилактические реакции, в том числе шок, ангионевротический отек.
В случае возникновения любых нежелательных реакций следует прекратить применение лекарственного средства и обязательно обратиться к врачу.
Срок годности
1 год 6 месяцев.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре от 2 ° до 8 ° С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
Паста по 25 г в тубах в пачке или без пачки.
Категория отпуска
Без рецепта.