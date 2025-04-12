При одновременном применении с препаратами для наружного применения могут образовываться новые соединения с непредсказуемым эффектом.

Поскольку в состав препарата входит салициловая кислота, то Пасту Теймурова не следует сочетать с пероральным применением препаратов, содержащих ацетилсалициловую кислоту и другие нестероидные противовоспалительные средства. Не применять вместе с бензоил-пероксидом и местными ретиноидами.

Салициловая кислота может повысить проницаемость кожи для других лекарственных средств для местного применения и тем самым увеличить их попадания в организм. Кроме того, салициловая кислота может усилить нежелательное действие метотрексата и гипогликемическое действие пероральных противодиабетических препаратов — производных сульфонилмочевины.

В случае необходимости одновременного применения каких-либо других лекарственных средств следует проконсультироваться с врачом.