Паста Теймурова (Pasta Teimurovi)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 266 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
56,38
Экономия при брони: -8,96 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
58,10
Экономия при брони: -10,65 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
61,30
Экономия при брони: -13,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
63,00
Экономия при брони: -15,00 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
63,00
Экономия при брони: -15,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
57,96
Экономия при брони: -4,77 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
57,90
Экономия при брони: -2,56 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
58,59
Экономия при брони: -3,25 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
61,30
Экономия при брони: -13,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
1.6 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"