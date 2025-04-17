Паста Теймурова (Pasta Teimurovi)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 82 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
57,15
Экономия при брони: -10,66 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
61,30
Экономия при брони: -13,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
58,08
Экономия при брони: -11,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
61,30
Экономия при брони: -13,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
61,30
Экономия при брони: -13,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
61,30
Экономия при брони: -13,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
57,69
Экономия при брони: -10,75 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
58,16
Экономия при брони: -11,68 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
61,30
Экономия при брони: -13,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
56,74
Экономия при брони: -9,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
57,10
Экономия при брони: -10,16 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
61,30
Экономия при брони: -13,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
58,23
Экономия при брони: -10,79 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
56,47
Экономия при брони: -9,03 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
61,30
Экономия при брони: -13,00 грн