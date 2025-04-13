Паста Теймурова (Pasta Teimurovi)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 702 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
61,30
Экономия при брони: -13,50 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
63,00
Экономия при брони: -15,10 грн
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
70,90
Экономия при брони: -22,41 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
54,16
Экономия при брони: -3,48 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
70,90
Экономия при брони: -22,41 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
57,64
Экономия при брони: -10,21 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
63,00
Экономия при брони: -15,10 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
57,04
Экономия при брони: -9,54 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
56,37
Экономия при брони: -5,77 грн
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
59,65
Экономия при брони: -1,79 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
61,36
Экономия при брони: -12,87 грн
Аптека доброго дня
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
1.4 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
1.5 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
70,90
Экономия при брони: -22,41 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
60,51
Экономия при брони: -7,19 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
62,00
Экономия при брони: -14,20 грн
Аптека доброго дня
Киев, ул. Большая Васильковская, 38
1.6 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека гормональных препаратов
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
1.6 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"