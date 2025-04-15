Паста Теймурова (Pasta Teimurovi)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 183 аптеках в Львов
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
61,30
Экономия при брони: -14,50 грн
D.s.
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
61,30
Экономия при брони: -14,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
61,30
Экономия при брони: -14,50 грн
D.s.
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
57,76
Экономия при брони: -10,29 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
57,41
Экономия при брони: -10,94 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
61,30
Экономия при брони: -14,50 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
61,30
Экономия при брони: -14,50 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
61,30
Экономия при брони: -14,50 грн
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
61,30
Экономия при брони: -14,50 грн
D.s.
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
D.s.
Львов, пл. Кропивницкого, 2
0.9 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
61,30
Экономия при брони: -14,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
61,30
Экономия при брони: -14,50 грн
D.s.
Львов, ул. Бандеры Степана, 71
0.9 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"