Паста Теймурова (Pasta Teimurovi)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 66 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
61,30
Экономия при брони: -13,90 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
59,65
Экономия при брони: -1,79 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
61,30
Экономия при брони: -13,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
61,30
Экономия при брони: -13,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
55,43
Экономия при брони: -8,69 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
61,30
Экономия при брони: -13,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
54,93
Экономия при брони: -8,15 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
61,30
Экономия при брони: -13,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
56,65
Экономия при брони: -9,91 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
61,30
Экономия при брони: -13,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
56,87
Экономия при брони: -10,12 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
56,41
Экономия при брони: -9,69 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
61,30
Экономия при брони: -13,90 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
56,35
Экономия при брони: -8,85 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
61,30
Экономия при брони: -13,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
61,30
Экономия при брони: -13,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 11
0.8 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
56,31
Экономия при брони: -9,52 грн