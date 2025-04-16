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Паста Теймурова (Pasta Teimurovi)

Паста Теймурова (Pasta Teimurovi)

Кривой Рог (адрес не указан)
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Доступно в 125 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
66,60
Экономия при брони: -20,00 грн
46,60 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
57,63
Экономия при брони: -11,20 грн
46,43 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
56,00
Экономия при брони: -3,00 грн
53,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
56,91
Экономия при брони: -2,74 грн
54,17 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
57,64
Экономия при брони: -4,76 грн
52,88 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
54,80
Экономия при брони: -8,35 грн
46,45 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
57,65
Экономия при брони: -2,84 грн
54,81 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
61,30
Экономия при брони: -14,70 грн
46,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
54,15
Экономия при брони: -7,74 грн
46,41 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
63,00
Экономия при брони: -16,40 грн
46,60 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 18:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
47,10 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
57,52
Экономия при брони: -11,11 грн
46,41 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
54,22
Экономия при брони: -7,81 грн
46,41 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
66,60
Экономия при брони: -20,00 грн
46,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
54,42
Экономия при брони: -7,99 грн
46,43 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
56,00
Экономия при брони: -3,00 грн
53,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
61,30
Экономия при брони: -14,70 грн
46,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
57,53
Экономия при брони: -4,63 грн
52,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
56,72
Экономия при брони: -10,24 грн
46,48 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
52,60 грн
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