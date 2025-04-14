Паста Теймурова (Pasta Teimurovi)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 209 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
55,51
Экономия при брони: -3,50 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
58,28
Экономия при брони: -6,27 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
59,11
Экономия при брони: -3,74 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
61,30
Экономия при брони: -14,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
61,30
Экономия при брони: -14,60 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
56,97
Экономия при брони: -5,04 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
55,38
Экономия при брони: -8,95 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
61,30
Экономия при брони: -14,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
56,52
Экономия при брони: -4,59 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
57,57
Экономия при брони: -5,64 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
57,51
Экономия при брони: -2,89 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
56,71
Экономия при брони: -4,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
57,64
Экономия при брони: -5,63 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
56,38
Экономия при брони: -2,98 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
57,39
Экономия при брони: -2,77 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
57,29
Экономия при брони: -1,67 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
57,23
Экономия при брони: -3,89 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
57,62
Экономия при брони: -4,28 грн