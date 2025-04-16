Паста Теймурова (Pasta Teimurovi)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 163 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
60,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
56,90
Экономия при брони: -2,18 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
57,17
Экономия при брони: -9,73 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
61,30
Экономия при брони: -14,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
58,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
56,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
61,30
Экономия при брони: -14,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
56,61
Экономия при брони: -1,89 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
63,00
Экономия при брони: -15,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
54,71
Экономия при брони: -8,28 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
57,21
Экономия при брони: -6,87 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
61,09
Экономия при брони: -9,09 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
53,93
Экономия при брони: -3,59 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
58,36
Экономия при брони: -6,62 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
57,18
Экономия при брони: -3,02 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
56,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
56,51
Экономия при брони: -4,76 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
63,00
Экономия при брони: -15,70 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
56,00
Экономия при брони: -3,00 грн