фармакодинамика. Декспантенол — действующее вещество препарата Бепантен крем/мазь, в клетках быстро превращается в пантотеновую кислоту и действует как витамин. Декспантенол лучше, чем пантотеновая кислота, абсорбируется при местном применении.

Пантотеновая кислота является компонентом эссенциального коэнзима А (CoA). В этой форме ацетилкоэнзима А CoA играет важную роль в метаболизме каждой клетки. Пантотеновая кислота, таким образом, необходима для восстановления и регенерации поврежденной кожи и слизистых оболочек.

Фармакокинетика. Декспантенол быстро абсорбируется кожей, после чего сразу превращается в пантотеновую кислоту и добавляется к внутреннему депо этого витамина.

В крови пантотеновая кислота связывается с протеинами плазмы крови (главным образом с альбумином и β-глобулинами). У взрослых здоровых людей ее концентрация составляет около 500–1000 мкг/л и 100 мкг/л в крови и плазме крови соответственно.

Пантотеновая кислота не метаболизируется в организме и выводится в неизмененном виде. После перорального приема 60–70% дозы препарата выводится с мочой, остальная — с калом. У взрослых выводится с мочой 2–7 мг пантотеновой кислоты в сутки, у детей — 2–3 мг.