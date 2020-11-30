Бепантен® мазь (Bepanthen® ointment) (68076) - инструкция по применению ATC-классификация
Бепантен мазь инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Декспантенол — действующее вещество препарата Бепантен крем/мазь, в клетках быстро превращается в пантотеновую кислоту и действует как витамин. Декспантенол лучше, чем пантотеновая кислота, абсорбируется при местном применении.
Пантотеновая кислота является компонентом эссенциального коэнзима А (CoA). В этой форме ацетилкоэнзима А CoA играет важную роль в метаболизме каждой клетки. Пантотеновая кислота, таким образом, необходима для восстановления и регенерации поврежденной кожи и слизистых оболочек.
Фармакокинетика. Декспантенол быстро абсорбируется кожей, после чего сразу превращается в пантотеновую кислоту и добавляется к внутреннему депо этого витамина.
В крови пантотеновая кислота связывается с протеинами плазмы крови (главным образом с альбумином и β-глобулинами). У взрослых здоровых людей ее концентрация составляет около 500–1000 мкг/л и 100 мкг/л в крови и плазме крови соответственно.
Пантотеновая кислота не метаболизируется в организме и выводится в неизмененном виде. После перорального приема 60–70% дозы препарата выводится с мочой, остальная — с калом. У взрослых выводится с мочой 2–7 мг пантотеновой кислоты в сутки, у детей — 2–3 мг.
Показания Бепантен мазь
Бепантен мазь применяют в следующих случаях:
- для ускорения заживления и эпителизации кожи при микроповреждениях (нетяжелые ожоги и царапины), при раздражениях кожи (например вследствие радио-, фототерапии или облучения ультрафиолетовыми лучами), при хронических язвах кожи и пролежнях, анальных трещинах, эрозии шейки матки и после пересадки кожи;
- для профилактики и лечения потрескавшейся или шершавой и сухой кожи;
- для регулярного профилактического ухода за молочными железами у женщин, кормящих грудью, и для лечения раздражений и трещин сосков;
- для ухода за младенцами: профилактика и лечение пеленочного дерматита;
- для обработки кожи пациентов во время и после местного применения кортикостероидов.
Применение Бепантен мазь
лечение поверхностных ран любого происхождения и профилактика потрескавшейся, сухой или шершавой кожи: применять Бепантен мазь 1 или несколько раз в сутки при необходимости.
Уход за молочными железами у женщин, кормящих грудью: наносить мазь на соски после каждого кормления грудью.
Лечение дефектов слизистой оболочки шейки матки: применять мазь 1 или несколько раз в сутки под наблюдением врача.
Уход за младенцами: применять Бепантен мазь после каждой смены пеленок (подгузника).
Бепантен мазь, действующим веществом которой является декспантенол, имеет основу, содержащую большое количество жира. Для применения на мокнущих ранах, незащищенных поверхностях кожи (лицо) и коже, покрытой волосами, лучше применять Бепантен крем, который быстро проникает в кожу.
Дети. Препарат применяют у детей разных возрастных групп, включая детей грудного возраста.
Противопоказания
повышенная чувствительность к декспантенолу или другим компонентам препарата.
Побочные эффекты
со стороны иммунной системы, а также кожи и подкожных тканей: есть сообщения об аллергических реакциях и аллергических реакциях со стороны кожи: контактный дерматит, аллергический дерматит, зуд, эритема, экзема, сыпь, крапивница, раздражение кожи и возникновение пузырьков.
Особые указания
при применении препарата следует избегать контакта с глазами.
Цетиловый спирт, стеариловый спирт, ланолин могут вызывать местные кожные реакции (например контактный дерматит).
Применение препарата Бепантен мазь для заживления и лечения ран в области половых органов или заднего прохода при одновременном использовании презервативов из латекса ведет к снижению прочности и надежности презервативов из-за наличия вспомогательного вещества — парафина белого мягкого.
Период беременности и кормления грудью. Нет оснований считать, что применение препарата в период беременности и кормления грудью сопровождается риском. В период беременности препарат следует применять по назначению врача.
При применении для лечения трещин сосков в период кормления грудью препарат необходимо смыть перед кормлением.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Не влияет.
Взаимодействия
случаев взаимодействия с другими лекарственными средствами не отмечали.
Передозировка
действующее вещество препарата Бепантен мазь, декспантенол, хорошо переносится и, таким образом, в литературе рассматривается как нетоксичное. Гипервитаминоз не описан.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C.