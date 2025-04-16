Бепантен® мазь (Bepanthen® ointment)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 186 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
324,50
Экономия при брони: -51,80 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
692,80 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
337,92
Экономия при брони: -50,23 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
702,99
Экономия при брони: -48,51 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
338,00
Экономия при брони: -72,00 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
680,00
Экономия при брони: -104,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
354,02
Экономия при брони: -49,98 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
735,64
Экономия при брони: -35,36 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
335,90
Экономия при брони: -45,33 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
744,69
Экономия при брони: -90,08 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
337,22
Экономия при брони: -33,17 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
700,79
Экономия при брони: -62,70 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
354,49
Экономия при брони: -56,26 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
722,66
Экономия при брони: -84,57 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
324,50
Экономия при брони: -51,80 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
705,60
Экономия при брони: -105,60 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
338,32
Экономия при брони: -67,76 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
694,88
Экономия при брони: -56,79 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
350,95
Экономия при брони: -60,91 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
734,19
Экономия при брони: -85,11 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
324,50
Экономия при брони: -51,80 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
692,80 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
341,53
Экономия при брони: -57,37 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
724,17
Экономия при брони: -126,73 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
337,83
Экономия при брони: -65,08 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
692,25
Экономия при брони: -72,12 грн