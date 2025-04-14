Бепантен® мазь (Bepanthen® ointment)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 282 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
339,37
Экономия при брони: -39,84 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
733,17
Экономия при брони: -103,35 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
320,40
Экономия при брони: -20,87 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
733,72
Экономия при брони: -103,55 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
359,75
Экономия при брони: -23,83 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
752,59
Экономия при брони: -48,90 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
337,70
Экономия при брони: -64,20 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
692,80
Экономия при брони: -91,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
337,70
Экономия при брони: -64,20 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
692,80
Экономия при брони: -91,20 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
351,83
Экономия при брони: -49,88 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
695,00
Экономия при брони: -42,72 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
358,91
Экономия при брони: -66,02 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
750,83
Экономия при брони: -107,35 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
324,50
Экономия при брони: -51,00 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
692,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
349,03
Экономия при брони: -47,08 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
711,53
Экономия при брони: -58,44 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
341,82
Экономия при брони: -64,87 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
743,78
Экономия при брони: -82,87 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
354,83
Экономия при брони: -51,05 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
723,34
Экономия при брони: -62,21 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
350,21
Экономия при брони: -58,21 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
692,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
335,87
Экономия при брони: -36,59 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
744,62
Экономия при брони: -67,87 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
337,70 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
728,34
Экономия при брони: -28,50 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 2 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
354,12
Экономия при брони: -51,00 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
740,81
Экономия при брони: -47,56 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
333,75
Экономия при брони: -30,63 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
711,13
Экономия при брони: -20,78 грн