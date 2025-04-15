Бепантен® мазь (Bepanthen® ointment)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 261 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
318,60 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
692,80 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
358,21
Экономия при брони: -67,25 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
692,67
Экономия при брони: -82,98 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
343,90
Экономия при брони: -70,20 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
705,40
Экономия при брони: -102,40 грн
D.s.
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
343,90
Экономия при брони: -70,20 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
665,70
Экономия при брони: -62,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
343,90
Экономия при брони: -70,20 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
692,80 грн
D.s.
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
342,95
Экономия при брони: -54,41 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
727,19
Экономия при брони: -117,44 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
361,82
Экономия при брони: -71,16 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
699,66
Экономия при брони: -71,78 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
343,90
Экономия при брони: -70,20 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
692,80 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
324,50
Экономия при брони: -50,80 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
664,20
Экономия при брони: -61,20 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер