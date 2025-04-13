Бепантен® мазь (Bepanthen® ointment)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 387 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
355,32
Экономия при брони: -56,68 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
729,03
Экономия при брони: -81,79 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
366,12
Экономия при брони: -43,43 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
750,86
Экономия при брони: -96,86 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
343,90
Экономия при брони: -64,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
343,90
Экономия при брони: -64,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
343,90
Экономия при брони: -64,10 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
692,80
Экономия при брони: -77,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер