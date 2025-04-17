Бепантен® мазь (Bepanthen® ointment)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 94 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется через 1 мин
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
324,50
Экономия при брони: -32,10 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
706,30
Экономия при брони: -93,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 1 мин
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
705,66
Экономия при брони: -21,17 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 1 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
Подорожник
Открыто
Закроется через 1 мин
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
324,50
Экономия при брони: -32,10 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
692,80
Экономия при брони: -79,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 1 мин
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
324,50
Экономия при брони: -32,10 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
692,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
359,21
Экономия при брони: -71,20 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
751,46
Экономия при брони: -132,86 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
324,50
Экономия при брони: -32,10 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
692,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 1 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
342,27
Экономия при брони: -62,93 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
744,76
Экономия при брони: -53,42 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 1 мин
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
Подорожник
Открыто
Закроется через 1 мин
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
324,50
Экономия при брони: -32,10 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
692,80
Экономия при брони: -79,80 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 1 мин
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
336,34
Экономия при брони: -48,33 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
711,10
Экономия при брони: -105,80 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 1 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
324,50
Экономия при брони: -32,10 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
692,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 1 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 1 мин
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
337,67
Экономия при брони: -48,75 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
715,99
Экономия при брони: -114,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 1 мин
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
318,60 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
731,17
Экономия при брони: -126,62 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 1 мин
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер