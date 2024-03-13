ДЕКСПАНТЕНОЛ (DEXPANTHENOLUM)

декспантенол является провитамином В 5 . Его действие сходно с действием пантотеновой кислоты, однако он лучше резорбируется при местном применении. Пантотеновая кислота является составной частью кофермента А, который в виде кофермента ацетил-КоА играет важную роль в клеточном метаболизме. Пантотеновая кислота необходима для формирования и регенерации кожи и слизистых оболочек.

Декспантенол быстро абсорбируется при приеме внутрь и нанесении на кожу, превращаясь в пантотеновую кислоту и поступая в резерв эндогенной пантотеновой кислоты. При поступлении в системный кровоток пантотеновая кислота связывается с белками плазмы крови (главным образом с β-глобулинами и альбуминами). Не подвергаясь биотрансформации, пантотеновая кислота выводится с мочой (60–70%) и калом (30–40%).