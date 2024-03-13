ДЕКСПАНТЕНОЛ (DEXPANTHENOLUM) Действующее вещество
HSDB: D(+)-α,γ-дигидрокси-N-(3-гидроксипропил)-β,β-диметилбутирамид.
HSDB, RTECS: d-пантотениловый спирт.
декспантенол является провитамином В5. Его действие сходно с действием пантотеновой кислоты, однако он лучше резорбируется при местном применении. Пантотеновая кислота является составной частью кофермента А, который в виде кофермента ацетил-КоА играет важную роль в клеточном метаболизме. Пантотеновая кислота необходима для формирования и регенерации кожи и слизистых оболочек.
Декспантенол быстро абсорбируется при приеме внутрь и нанесении на кожу, превращаясь в пантотеновую кислоту и поступая в резерв эндогенной пантотеновой кислоты. При поступлении в системный кровоток пантотеновая кислота связывается с белками плазмы крови (главным образом с β-глобулинами и альбуминами). Не подвергаясь биотрансформации, пантотеновая кислота выводится с мочой (60–70%) и калом (30–40%).
наружно для ускорения эпителизации при микротравмах (ссадины, царапины) и раздражении кожи (например при солнечных ожогах), для профилактики и лечения расчесов и трещин кожи, при сухости кожи, для ухода за грудью в период кормления (трещины сосков), для профилактики и лечения опрелостей у детей грудного возраста, при хронических язвах, пролежнях, при трансплантации кожи, при эрозии шейки матки; в офтальмологии — при эрозии и дистрофических заболеваниях роговицы, кератите, ожогах глаз, для профилактики и лечения повреждений роговицы при ношении контактных линз.
наружно — наносят на пораженные участки кожи однократно или несколько раз в сутки; после каждого кормления соски смазывают мазью или кремом. У детей грудного возраста применяют во время каждой смены пеленок. При эрозии слизистой оболочки шейки матки мазь наносят на пораженные участки однократно или несколько раз в сутки. В офтальмологии применяют в форме геля (50 мг/г) или глазных капель в концентрации 30 мг/мл.
Внутрь: 1 таблетка 3 раза в сутки. Таблетку необходимо медленно рассосать во рту. Длительность применения зависит от течения заболевания и определяется врачом индивидуально.
повышенная чувствительность к декспантенолу.
в редких случаях — кожно-аллергические реакции.