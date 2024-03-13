Все аптеки Украины
Активные вещества — “Д”ДЕКСПАНТЕНОЛ (DEXPANTHENOLUM)

ДЕКСПАНТЕНОЛ (DEXPANTHENOLUM) Действующее вещество

Сортировка:
Найдено: 22 препарата
Бепантен® мазь, 5 %, туба, 30 г, № 1; Байер
Бепантен® Мазь, 5 %, туба, 30 г, № 1 Байер
В 1186 аптеках
от 227,75 грн
Цены в аптеках
Корнерегель® гель глазной, 50 мг/г, туба, 5 г, № 1; Др. Герхард Манн Хем.-фарм. Фабрик ГмбХ
Корнерегель® Гель глазной, 50 мг/г, туба, 5 г, № 1 Др. Герхард Манн Хем.-фарм. Фабрик ГмбХ
В 1061 аптеке
от 234,75 грн
Цены в аптеках
Бепантен® крем, 5 %, туба, 30 г, № 1; Байер
Бепантен® Крем, 5 %, туба, 30 г, № 1 Байер
В 1030 аптеках
от 221,67 грн
Цены в аптеках
Бепантен® мазь, 5 %, туба, 100 г, № 1; Байер
Бепантен® Мазь, 5 %, туба, 100 г, № 1 Байер
В 886 аптеках
от 485,84 грн
Цены в аптеках
Бепантен® крем, 5 %, туба, 100 г, № 1; Байер
Бепантен® Крем, 5 %, туба, 100 г, № 1 Байер
В 682 аптеках
от 506,26 грн
Цены в аптеках
Пантенол-Тева мазь, 5 %, туба, 35 г, № 1; Тева Украина
Пантенол-Тева Мазь, 5 %, туба, 35 г, № 1 Тева Украина
В 675 аптеках
от 161,52 грн
Цены в аптеках
Пантенол аэрозоль пена накожная, контейнер, 116 г, № 1; Микрофарм
Пантенол аэрозоль Пена накожная, контейнер, 116 г, № 1 Микрофарм
В 520 аптеках
от 72,83 грн
Цены в аптеках
Сикапротект капли глазные, флакон-капельница, 10 мл, № 1; Ursapharm
Сикапротект Капли глазные, флакон-капельница, 10 мл, № 1 Ursapharm
В 468 аптеках
от 169,15 грн
Цены в аптеках
Пантенол аэрозоль пена накожная, контейнер, 58 г, № 1; Микрофарм
Пантенол аэрозоль Пена накожная, контейнер, 58 г, № 1 Микрофарм
В 402 аптеках
от 63,18 грн
Цены в аптеках
Пантекрем® крем, 5 %, туба, 30 г, № 1; Фитофарм
Пантекрем® Крем, 5 %, туба, 30 г, № 1 Фитофарм
В 159 аптеках
от 141,40 грн
Цены в аптеках
Пантенол-Здоровье крем для наружного применения, 5 %, туба, 30 г, № 1; Здоровье
Пантенол-Здоровье Крем для наружного применения, 5 %, туба, 30 г, № 1 Здоровье
В 24 аптеках
от 70,31 грн
Цены в аптеках
Пантенол-Здоровье крем для наружного применения, 5 %, туба, 15 г, № 1; Здоровье
Пантенол-Здоровье Крем для наружного применения, 5 %, туба, 15 г, № 1 Здоровье
В 16 аптеках
от 48,55 грн
Цены в аптеках
Пантенол аэрозоль пена накожная, контейнер, 116 г, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1; Микрофарм
Пантенол аэрозоль Пена накожная, контейнер, 116 г, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 Микрофарм
В 8 аптеках
от 150,00 грн
Цены в аптеках
Хеппидерм-Здоровье Аэрозоль пена накожная, 50 мг/г, баллон, 117 г, № 1; Корпорация Здоровье
Хеппидерм-Здоровье Аэрозоль Пена накожная, 50 мг/г, баллон, 117 г, № 1 Корпорация Здоровье
В 2 аптеках
от 65,92 грн
Цены в аптеках
Пантенол пена накожная, 50 мг/г, баллон, 116 г, № 1; Мультиспрей
Пантенол Пена накожная, 50 мг/г, баллон, 116 г, № 1 Мультиспрей
В 4 аптеках других городов
от 46,30 грн
Цены в других городах
Хеппидерм-Здоровье Аэрозоль пена накожная, 50 мг/г, баллон, 58.5 г, № 1; Корпорация Здоровье
Хеппидерм-Здоровье Аэрозоль Пена накожная, 50 мг/г, баллон, 58.5 г, № 1 Корпорация Здоровье
В 1 аптеке других городов
от 44,91 грн
Цены в других городах
Пантенол-Здоровье Аэрозоль пена накожная, 50 мг/г, баллон, 58.5 г, № 1; Здоровье
Пантенол-Здоровье Аэрозоль Пена накожная, 50 мг/г, баллон, 58.5 г, № 1 Здоровье
В 1 аптеке других городов
от 82,10 грн
Цены в других городах
Пантенол спрей пена накожная, контейнер под давлением, 130 г, № 1; Др. Герхард Манн Хем.-фарм. Фабрик ГмбХ
Пантенол спрей Пена накожная, контейнер под давлением, 130 г, № 1 Др. Герхард Манн Хем.-фарм. Фабрик ГмбХ
Нет в наличии
Пантенол мазь, 50 мг/г, туба, 30 г, № 1; Hemofarm
Пантенол Мазь, 50 мг/г, туба, 30 г, № 1 Hemofarm
Нет в наличии
Хеппидерм-Здоровье крем для наружного применения, 5 %, туба, 15 г, № 1; Корпорация Здоровье
Хеппидерм-Здоровье Крем для наружного применения, 5 %, туба, 15 г, № 1 Корпорация Здоровье
Нет в наличии
Хеппидерм-Здоровье крем для наружного применения, 5 %, туба, 30 г, № 1; Корпорация Здоровье
Хеппидерм-Здоровье Крем для наружного применения, 5 %, туба, 30 г, № 1 Корпорация Здоровье
Нет в наличии
Хеппидерм-Здоровье крем для наружного применения, 5 %, туба, 100 г, № 1; Корпорация Здоровье
Хеппидерм-Здоровье Крем для наружного применения, 5 %, туба, 100 г, № 1 Корпорация Здоровье
Нет в наличии
Форма выпуска: мазь, крем, гель глазной, капли глазные, пена накожная, спрей накожный, аэрозоль накожный, лосьон, таблетки.
ДЕКСПАНТЕНОЛ (DEXPANTHENOLUM)
CAS №: 81-13-0 C9H19NO4
USPDDN, RTECS: D-(+)-2,4-дигидрокси-N-(3-гидроксипропил)-3,3-диметилбутирамид.
HSDB: D(+)-α,γ-дигидрокси-N-(3-гидроксипропил)-β,β-диметилбутирамид.
HSDB, RTECS: d-пантотениловый спирт.
Форма выпуска: мазь, крем, гель глазной, капли глазные, пена накожная, спрей накожный, аэрозоль накожный, лосьон, таблетки.

декспантенол является провитамином В5. Его действие сходно с действием пантотеновой кислоты, однако он лучше резорбируется при местном применении. Пантотеновая кислота является составной частью кофермента А, который в виде кофермента ацетил-КоА играет важную роль в клеточном метаболизме. Пантотеновая кислота необходима для формирования и регенерации кожи и слизистых оболочек.
Декспантенол быстро абсорбируется при приеме внутрь и нанесении на кожу, превращаясь в пантотеновую кислоту и поступая в резерв эндогенной пантотеновой кислоты. При поступлении в системный кровоток пантотеновая кислота связывается с белками плазмы крови (главным образом с β-глобулинами и альбуминами). Не подвергаясь биотрансформации, пантотеновая кислота выводится с мочой (60–70%) и калом (30–40%).

наружно для ускорения эпителизации при микротравмах (ссадины, царапины) и раздражении кожи (например при солнечных ожогах), для профилактики и лечения расчесов и трещин кожи, при сухости кожи, для ухода за грудью в период кормления (трещины сосков), для профилактики и лечения опрелостей у детей грудного возраста, при хронических язвах, пролежнях, при трансплантации кожи, при эрозии шейки матки; в офтальмологии — при эрозии и дистрофических заболеваниях роговицы, кератите, ожогах глаз, для профилактики и лечения повреждений роговицы при ношении контактных линз.

наружно — наносят на пораженные участки кожи однократно или несколько раз в сутки; после каждого кормления соски смазывают мазью или кремом. У детей грудного возраста применяют во время каждой смены пеленок. При эрозии слизистой оболочки шейки матки мазь наносят на пораженные участки однократно или несколько раз в сутки. В офтальмологии применяют в форме геля (50 мг/г) или глазных капель в концентрации 30 мг/мл.
Внутрь: 1 таблетка 3 раза в сутки. Таблетку необходимо медленно рассосать во рту. Длительность применения зависит от течения заболевания и определяется врачом индивидуально.

повышенная чувствительность к декспантенолу.

в редких случаях — кожно-аллергические реакции.