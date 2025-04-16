Бепантен® мазь (Bepanthen® ointment)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 204 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
318,59
Экономия при брони: -53,59 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
692,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
330,66
Экономия при брони: -13,50 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
712,26
Экономия при брони: -66,49 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
333,14
Экономия при брони: -56,38 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
719,70
Экономия при брони: -109,84 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
324,50
Экономия при брони: -48,40 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
692,80 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
338,00
Экономия при брони: -73,00 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
678,97
Экономия при брони: -32,97 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
338,00
Экономия при брони: -68,00 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
692,80 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
343,90
Экономия при брони: -67,80 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
696,30
Экономия при брони: -89,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
336,08
Экономия при брони: -11,24 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
764,57
Экономия при брони: -25,57 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
343,90
Экономия при брони: -67,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
302,93
Экономия при брони: -31,74 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
722,86
Экономия при брони: -77,29 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
335,76
Экономия при брони: -67,19 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
730,59
Экономия при брони: -85,12 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
333,39
Экономия при брони: -69,36 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
720,25
Экономия при брони: -117,84 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
318,60 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
692,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
336,02
Экономия при брони: -72,52 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
712,49
Экономия при брони: -110,08 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
346,49
Экономия при брони: -82,64 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
753,93
Экономия при брони: -108,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байер
339,52
Экономия при брони: -67,36 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байер
719,91
Экономия при брони: -111,89 грн