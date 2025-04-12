Солизим Форте (Solizymum Forte)
Солизим Форте инструкция по применению
Состав
действующее вещество: 1 таблетка содержит липазу микробиологическую с ферментативной активностью 3000 F.I.P. ЕД;
вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, целлюлоза микрокристаллическая, повидон 25, натрия кроскармелоза, магния стеарат, метакрилатного сополимера дисперсия, тальк, титана диоксид (Е 171), пропиленгликоль, желтый закат FCF (Е 110).
Лекарственная форма
Таблетки, покрытые оболочкой, кишечнорастворимые.
Основные физико-химические свойства: таблетки круглой формы, покрытые оболочкой от светло-оранжевого до оранжевого цвета, с выпуклыми верхней и нижней поверхностями. На изломе при рассматривании под лупой видно ядро, окруженное одним сплошным слоем.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, которые влияют на систему пищеварения и метаболизм. Препараты ферментов.
Код АТХ А09А А.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Солизим Форте пополняет дефицит ферментов поджелудочной железы. Липаза, входящая в состав препарата, гидролизует жиры (до глицерина и жирных кислот), способствуя более полному всасыванию веществ в тонком кишечнике. При применении препарата нормализируется процесс пищеварения, улучшается функциональное состояние пищеварительного тракта.
Фармакокинетика.
Таблетки имеют защитную оболочку, нерастворимую в кислом содержимом желудка, которая предохраняет фермент от разрушения под действием рН желудочного сока. Растворение оболочки и освобождение ферментов начинается в двенадцатиперстной кишке.
Показания
Диспепсия, употребление трудноперевариваемой жирной пищи, метеоризм, который связан с вышеуказанными расстройствами, ускорение пассажа еды в кишечнике функционального характера.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Острый панкреатит или хронический панкреатит в стадии обострения.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Препарат не следует принимать одновременно с антацидами, содержащими ионы алюминия, магния, кальция, с препаратами железа.
Особенности применения
Препарат содержит лактозу, поэтому пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции нельзя применять препарат Солизим Форте.
Лекарственное средство содержит желтый закат FCF (E 110), при пероральном применении может вызвать аллергические реакции.
Способ применения и дозы
Таблетки применять внутрь во время еды или непосредственно после нее. Таблетки глотать целиком, не разжевывая, с небольшим количеством жидкости.
Рекомендованная доза — по 1–2 таблетке 3 раза в сутки. Препарат применять при расстройствах пищеварения в случае необходимости.
Дозирование и длительность применения Солизима Форте назначает врач индивидуально для каждого больного в зависимости от характера и течения заболевания, состояния функционирования поджелудочной железы, степени нарушения пищеварения и состава еды.
Дети
Опыт применения детям отсутствует.
Побочные реакции
Со стороны пищеварительной системы: в отдельных случаях возможно появление или усиление тошноты, возникновение диарейного синдрома.
Со стороны иммунной системы: аллергические реакции, включая зуд, крапивницу.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 оС.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 таблеток в блистере; по 2 блистера в пачке из картона.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ЧАО «Технолог».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 20300, Черкасская обл., город Умань, улица Старая прорезная, дом 8.