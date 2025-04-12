Фармакодинамика.

Солизим Форте пополняет дефицит ферментов поджелудочной железы. Липаза, входящая в состав препарата, гидролизует жиры (до глицерина и жирных кислот), способствуя более полному всасыванию веществ в тонком кишечнике. При применении препарата нормализируется процесс пищеварения, улучшается функциональное состояние пищеварительного тракта.

Фармакокинетика.

Таблетки имеют защитную оболочку, нерастворимую в кислом содержимом желудка, которая предохраняет фермент от разрушения под действием рН желудочного сока. Растворение оболочки и освобождение ферментов начинается в двенадцатиперстной кишке.