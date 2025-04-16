Солизим Форте (Solizymum Forte)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 73 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 29 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
69,31
Экономия при брони: -2,25 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
73,39
Экономия при брони: -3,86 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 59 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
73,20
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 59 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
73,00
Экономия при брони: -5,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
73,00
Экономия при брони: -5,80 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
31,80
Экономия при брони: -1,90 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 29 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
70,74
Экономия при брони: -3,73 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 59 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
61,78
Экономия при брони: -4,62 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
Подорожник
Открыто
Закроется через 59 мин
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
67,13
Экономия при брони: -3,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 59 мин
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
67,33
Экономия при брони: -4,22 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 59 мин
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
63,20
Экономия при брони: -6,07 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 29 мин
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
75,60
Экономия при брони: -8,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
68,77
Экономия при брони: -2,07 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 59 мин
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
69,09
Экономия при брони: -5,58 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 37-А
3.7 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог