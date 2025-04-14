Солизим Форте (Solizymum Forte)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 222 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
63,34
Экономия при брони: -4,66 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
73,00
Экономия при брони: -4,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
1.3 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.4 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.5 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
1.6 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тарасовская, 3
1.6 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог