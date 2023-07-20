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Активные вещества — “С”СОЛИЗИМ* (SOLIZYMUM*)

СОЛИЗИМ* (SOLIZYMUM*) Действующее вещество

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Найдено: 2 препарата
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 3000 ед fip, контурная ячейковая упаковка, № 20; Технолог
Солизим Форте Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 3000 ед fip, контурная ячейковая упаковка, № 20 Технолог
В 441 аптеке
от 43,85 грн
Цены в аптеках
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 20000 ле, блистер, № 20; Витамины
Солизим® Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 20000 ле, блистер, № 20 Витамины
В 290 аптеках
от 36,95 грн
Цены в аптеках
Форма выпуска: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой.

фермент с липолитической активностью. Способствует перевариванию жиров, устраняет стеаторею, нормализует содержание общих липидов в плазме крови.

хронический панкреатит с экзокринной недостаточностью, ахилический гастрит, энтерит, энтероколит, холецистит, период после хирургических вмешательств на поджелудочной железе, желчном пузыре, кишечнике.

внутрь по 40 000 ЛЕ (липолитических единиц) 3 раза в сутки во время или сразу после еды. Курс лечения — 2–4 нед.

повышенная чувствительность к солизиму.

не выявлены.