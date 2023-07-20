СОЛИЗИМ* (SOLIZYMUM*) Действующее вещество
Форма выпуска: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой.
фермент с липолитической активностью. Способствует перевариванию жиров, устраняет стеаторею, нормализует содержание общих липидов в плазме крови.
хронический панкреатит с экзокринной недостаточностью, ахилический гастрит, энтерит, энтероколит, холецистит, период после хирургических вмешательств на поджелудочной железе, желчном пузыре, кишечнике.
внутрь по 40 000 ЛЕ (липолитических единиц) 3 раза в сутки во время или сразу после еды. Курс лечения — 2–4 нед.
повышенная чувствительность к солизиму.
не выявлены.