Солизим Форте (Solizymum Forte)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 95 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
68,03
Экономия при брони: -3,73 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
71,95
Экономия при брони: -2,66 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
67,53
Экономия при брони: -2,44 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
70,18
Экономия при брони: -3,23 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
68,07
Экономия при брони: -3,49 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
32,94
Экономия при брони: -1,15 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
69,39
Экономия при брони: -2,79 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
67,20
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
3.4 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
65,06
Экономия при брони: -3,49 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
67,03
Экономия при брони: -3,31 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Преображенская, 68
3.5 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
Подорожник
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
67,90
Экономия при брони: -1,80 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
3.6 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
Аптека шар@
Одесса, просп. Украинских Героев, 3
3.7 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
69,23
Экономия при брони: -5,49 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Преображенская, 83
3.7 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
63,54
Экономия при брони: -5,59 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Старопортофранковская, 143
3.7 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 132/1
3.7 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог