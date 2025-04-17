Солизим Форте (Solizymum Forte)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 43 аптеках в Чернигов
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
67,26
Экономия при брони: -2,02 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
33,60
Экономия при брони: -0,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
73,00
Экономия при брони: -6,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
69,18
Экономия при брони: -9,33 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
75,54
Экономия при брони: -4,03 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
31,09
Экономия при брони: -1,14 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
77,90
Экономия при брони: -2,46 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
77,83
Экономия при брони: -2,40 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
74,53
Экономия при брони: -2,25 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
67,28
Экономия при брони: -2,48 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Победы, 114
1.2 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
66,25
Экономия при брони: -6,61 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
73,00
Экономия при брони: -6,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
68,88
Экономия при брони: -9,02 грн