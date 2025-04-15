Солизим Форте (Solizymum Forte)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 67 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
67,89
Экономия при брони: -2,71 грн
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
71,70
Экономия при брони: -5,10 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
64,36
Экономия при брони: -3,56 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
33,60
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
71,70
Экономия при брони: -5,10 грн
D.s.
Львов, ул. Галицкая, 19
1.0 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
75,40
Экономия при брони: -8,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
73,50
Экономия при брони: -6,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
68,96
Экономия при брони: -4,22 грн
Подорожник
Львов, ул. Городоцкая, 149
1.2 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
67,20
Экономия при брони: -0,60 грн
Аптека бам
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
72,50
Экономия при брони: -5,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
70,45
Экономия при брони: -3,69 грн
Подорожник
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
73,00
Экономия при брони: -6,40 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 84
1.5 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
73,00
Экономия при брони: -6,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Химическая, 5
1.9 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
72,50
Экономия при брони: -5,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
2.0 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
33,60
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Героев УПА, 73
2.0 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
67,20
Экономия при брони: -0,60 грн
Пульс
Львов, ул. Окуневского, 3
2.1 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог