Солизим Форте (Solizymum Forte)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 54 аптеках в Винница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
71,20
Экономия при брони: -11,48 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 2 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 32 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 32 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
73,00
Экономия при брони: -5,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
68,61
Экономия при брони: -5,49 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
73,00
Экономия при брони: -5,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 32 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
64,46
Экономия при брони: -2,98 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 2 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
64,33
Экономия при брони: -2,85 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 32 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
67,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 32 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
63,49
Экономия при брони: -4,71 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
65,71
Экономия при брони: -4,19 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается через 32 мин
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
72,50
Экономия при брони: -4,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 2 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
67,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 32 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
65,87
Экономия при брони: -4,35 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Винница, пл. Привокзальная, -
1.1 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.1 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Винница, ул. Станция Винница, 19
1.2 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 32 мин
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог