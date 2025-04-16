Солизим Форте (Solizymum Forte)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 111 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
70,96
Экономия при брони: -7,74 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
70,98
Экономия при брони: -7,69 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
66,92
Экономия при брони: -5,62 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
64,43
Экономия при брони: -3,18 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
67,77
Экономия при брони: -6,52 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
30,98
Экономия при брони: -2,50 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
68,41
Экономия при брони: -5,29 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
66,21
Экономия при брони: -6,19 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
69,68
Экономия при брони: -2,64 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
71,80
Экономия при брони: -4,94 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Центральный, 35
2.2 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
Городская семейная аптека
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
2.7 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Солизим Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 3000 ЕД FIP контурная ячейковая упаковка №20
Технолог
67,42
Экономия при брони: -6,18 грн