при инфекционных заболеваниях (которые не указаны в разделе ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ) и латентных формах туберкулеза препарат следует назначать только в комбинации с антибиотиками и противотуберкулезными средствами.

При нарушении толерантности к углеводам препарат следует применять с осторожностью.

При необходимости применения преднизолона на фоне приема пероральных гипогликемических препаратов или антикоагулянтов необходимо корригировать режим дозирования последних.

У больных тромбоцитопенической пурпурой препарат применяют только в/в.

Клиническое обследование должно включать исследование сердечно-сосудистой системы, рентгенологическое исследование легких, исследование желудка и двенадцатиперстной кишки, мочевыделительной системы, органа зрения. Лабораторное обследование должно включать: общий анализ крови, концентрацию глюкозы в крови и моче, электролитов в плазме крови.

При применениии ГКС в течение длительного времени рекомендуется регулярно контролировать АД, определять уровень глюкозы в моче и крови, проводить анализ кала на скрытую кровь, анализы показателей свертывания крови, рентгенологический контроль позвоночника, офтальмологическое обследование (1 раз в 3 мес).

Лечение даже в низких дозах маскирует признаки и симптомы ранее существовавших инфекций и развившихся во время лечения (включая оппортунистические инфекции) и затрудняет их диагностику. Во время лечения следует избегать контакта с больными простудой или другими инфекциями.

Детям, которые в период лечения находились в контакте с больными корью или ветряной оспой, в качестве профилактики следует назначить специфические иммуноглобулины (в течение 10 дней после контакта).

Во время лечения не следует проводить иммунизацию.

Если во время лечения ГКС у пациентов возникают необычные стрессовые ситуации, рекомендуется повышение дозы быстродействующих кортикостероидов до, во время и после стрессовой ситуации.

Во время лечения преднизолоном не следует употреблять алкоголь.

В зависимости от продолжительности лечения и дозы возможно негативное влияние препарата на метаболизм кальция. Рекомендуется профилактика остеопороза, что особенно важно при наличии у пациентов факторов риска (в том числе — семейная предрасположенность, пожилой возраст, постменопауза, недостаточное употребление белка и кальция, чрезмерное курение, чрезмерное употребление алкоголя, а также снижение физической активности). Профилактика основывается на достаточном употреблении кальция и витамина D, а также включает физическую активность.

Для уменьшения выраженности побочных эффектов терапии преднизолоном оправдано назначение соответствующей диеты.

При применении преднизолона в высоких дозах в течение длительного периода (30 мг/сут в течение как минимум 4 нед) могут возникать обратимые нарушения сперматогенеза, которые сохраняются в течение нескольких месяцев после прекращения приема препарата.

У пациентов, получавших преднизолон в дозе, выше физиологических (примерно 7,5 мг преднизолона или эквивалента), больше 3 нед, прекращать лечение преднизолоном следует постепенно. Терапию требуется прекращать постепенно, даже если она длилась менее 3 нед, для следующих групп пациентов:

проходящих повторный курс лечения преднизолоном;

которым повторный курс лечения был назначен в течение года после длительного лечения (месяцы, годы);

получающие >40 мг/сут преднизолона или эквивалента;

с недостаточностью надпочечников, причиной которой не является экзогенный прием кортикостероидов.

После прекращения лечения возможно возникновение синдрома отмены, недостаточности надпочечников, а также обострение заболевания, из-за которого был назначен преднизолон. Если после окончания лечения преднизолоном наблюдается функциональная недостаточность надпочечников, следует немедленно возобновить применение препарата, а снижение дозы проводить очень медленно и с осторожностью (например суточную дозу необходимо снижать на 2–3 мг в течение 7–10 дней).

Атрофия коры надпочечников развивается при длительной терапии и может сохраняться в течение многих лет после прекращения лечения.

Стероид-индуцированная вторичная недостаточность надпочечников может быть снижена до минимальной вследствие постепенного снижения дозы. Этот вид недостаточности может сохраняться в течение нескольких месяцев после окончания терапии, поэтому при любой стрессовой ситуации, возникшей в данный период, необходимо возобновить терапию кортикостероидами.

При внезапной отмене препарата, особенно в случае предшествующего применения в высоких дозах, возникает синдром отмены, который проявляется лихорадкой, снижением аппетита, тошнотой, рвотой, диареей, заторможенностью, головокружением, генерализованной костно-мышечной болью, астенией.

Из-за опасности развития гиперкортицизма новый курс лечения кортизоном после проведенного ранее длительного лечения преднизолоном в течение нескольких месяцев всегда необходимо начинать с низких начальных доз (за исключением применения по жизненным показаниям). С осторожностью назначают после недавно перенесенного инфаркта миокарда (у больных с острым, подострым инфарктом миокарда возможно распространение очага некроза, замедление формирования рубцовой ткани, разрыв сердечной мышцы).

При указаниях на псориаз в анамнезе преднизолон в высоких дозах применяют с особой осторожностью.

При наличии в анамнезе судорог преднизолон следует применять только в минимальных эффективных дозах.

С особой осторожностью следует применять препарат при мигрени, наличии в анамнезе данных о некоторых паразитарных заболеваниях (особенно при амебиазе).

С особой осторожностью назначают при иммунодефицитных состояниях (в том числе при СПИДе или ВИЧ-инфекции).

У детей в период роста ГКС можно применять только по абсолютным показаниям и под особо тщательным наблюдением врача.

При интеркуррентных инфекциях, септических состояниях необходимо одновременно проводить антибиотикотерапию.

Следует особо тщательно контролировать электролитный баланс при комбинированном применении преднизолона с диуретиками. При длительном лечении преднизолоном с целью профилактики гипокалиемии необходимо назначать препараты калия и соответствующую диету в связи с возможным повышением внутриглазного давления и развития субкапсулярной катаракты.

Применение при тяжелых инфекционных заболеваниях (не указаны в разделе «ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ») возможно только на фоне специфической антимикробной терапии.

Женщинам в менопаузальный период необходимо проходить исследования относительно возможного возникновения остеопороза.

При болезни Аддисона следует избегать одновременного применения барбитуратов из-за риска возникновения острой недостаточности надпочечников (Аддисонов криз).

С особой осторожностью следует применять препарат при печеночной и почечной недостаточности.

Особого внимания требует вопрос применения системных кортикостероидов у больных с существующими или имеющимися в анамнезе тяжелыми аффективными расстройствами, включающих депрессивный, маниакально-депрессивный психоз, предыдущий стероидный психоз. Пациентов и/или опекунов следует предупредить о возможности развития серьезных побочных эффектов со стороны психики. Симптомы обычно проявляются в течение нескольких дней или недель после начала лечения. Риск возникновения данных побочных эффектов выше при применении в высоких дозах. Большинство реакций исчезает после снижения дозы или отмены препарата, хотя иногда необходимо специфическое лечение. При развитии подобных симптомов следует обратиться к врачу. Также психические расстройства возможны во время отмены глюкокортикоидов.

Применение в период беременности и кормления грудью. В период беременности препарат нельзя применять. В случае необходимости применения препарата кормление грудью следует прекратить.

Дети. Применять детям в возрасте от 6 лет исключительно по назначению и под контролем врача. Дозы и длительность терапии врач определяет индивидуально в зависимости от возраста и тяжести течения заболевания. При длительном применении у детей возможно замедление роста, поэтому необходимо ограничиваться применением минимальных доз по определенным показаниям в течение короткого периода. Польза от лечения должна превышать возможный риск возникновения побочных эффектов.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Пациентам, которые лечатся преднизолоном, следует воздерживаться от потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенного внимания и скорости психических и двигательных реакций.