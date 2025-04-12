Преднизолон-Дарница раствор для инъекций (Prednisolone-Darnitsa solution for injection)
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций инструкция по применению
Состав
Преднизолон - 30 мг/мл
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Оказывает противовоспалительное, противоаллергическое, иммунодепрессивное, противошоковое и антитоксическое действие. В относительно высоких дозах подавляет активность фибробластов, синтез коллагена, ретикулоэндотелия и соединительной ткани (торможение пролиферативной фазы воспаления) задерживает синтез и ускоряет катаболизм белка в мышечной ткани, но повышает его синтез в печени. Противоаллергические и иммуносупрессивные свойства препарата обусловлены торможением развития лимфоидной ткани с ее инволюцией при длительном применении, уменьшением количества циркулирующих Т- и В-лимфоцитов, угнетением дегрануляции тучных клеток, угнетением выработки антител.
Противошоковое действие препарата обусловлено повышением реакции сосудов на эндо- и экзогенные сосудосуживающие вещества, с восстановлением чувствительности рецепторов сосудов к катехоламинам и усилением их гипертензивного эффекта, а также задержкой выведения из организма натрия и воды.
Антитоксическое действие препарата связано со стимуляцией в печени процессов синтеза белка и ускорением инактивации в ней эндогенных токсических метаболитов и ксенобиотиков, а также с повышением стабильности клеточных мембран, в том числе гепатоцитов.
Усиливает в печени депонирование гликогена и синтез глюкозы из продуктов белкового обмена. Повышение уровня глюкозы в крови активизирует выделение инсулина. Подавляет захват глюкозы жировыми клетками, что приводит к активации липолиза. Однако вследствие повышения секреции инсулина происходит стимуляция липогенеза, что способствует накоплению жира. Снижает всасывание кальция в кишечнике, повышает вымывания его из костей и выведение почками. Подавляет высвобождение гипофизом АКТГ и β-липотропина, в связи с чем при длительном применении препарат может способствовать развитию функциональной недостаточности коры надпочечников.
Главными факторами, ограничивающими длительную терапию преднизолоном, является остеопороз и синдром Иценко — Кушинга. Преднизолон подавляет секрецию тиреотропного и фолликулостимулирующего гормонов.
В высоких дозах может повышать возбудимость тканей мозга и способствовать снижению порога судорожной готовности.
Стимулирует избыточную секрецию соляной кислоты и пепсина в желудке, в связи с чем может обусловливать развитие пептической язвы.
Фармакокинетика. При введении всасывается в кровь быстро, но по сравнению с достижением максимального уровня в крови фармакологический эффект препарата значительно запаздывает и развивается 2–8 ч. В плазме крови бóльшая часть преднизолона связывается с транскортином (кортизолсвязывающим глобулином), а при насыщении процесса — с альбумином. При снижении синтеза белка наблюдается снижение связывающей способности альбумина, что может привести к увеличению свободной фракции преднизолона и как следствие — проявлению его токсического действия при применении обычных терапевтических доз. Т½ у взрослых — 2–4 ч, у детей — короче. Метаболизируется путем окисления преимущественно в печени, а также в почках, тонкой кишке, бронхах. Окисленные формы глюкуронизируются или сульфатируются и в виде конъюгатов выделяется почками.
Около 20% преднизолона выделяется из организма почками в неизмененном виде, небольшая часть — с желчью.
При заболеваниях печени метаболизм преднизолона замедляется и снижается степень его связывания с белками плазмы крови, что приводит к увеличению Т½ препарата.
Показания Преднизолон-Дарница раствор для инъекций
в/м, в/в введение:
- системные заболевания соединительной ткани: системная красная волчанка, дерматомиозит, склеродермия, узелковый периартрит, болезнь Бехтерева;
- гематологические заболевания: острая гемолитическая анемия, лимфогранулематоз, гранулоцитопения, тромбоцитопеническая пурпура, агранулоцитоз, различные формы лейкемии;
- кожные болезни: обычная экзема, мультиформная экссудативная эритема, пузырчатка обыкновенная, эритродермия, эксфолиативный дерматит, себорейный дерматит, псориаз, алопеция, адреногенитальный синдром;
- заместительная терапия: Аддисонов криз;
- неотложные состояния: тяжелые формы неспецифического язвенного колита и болезни Крона, шок (ожоговый, травматический, операционный, анафилактический, токсический, трансфузионный), астматический статус, острая недостаточность коры надпочечников, печеночная кома, тяжелые аллергические и анафилактические реакции, гипогликемические состояния.
Внутрисуставное введение: хронический полиартрит, остеоартрит крупных суставов, ревматоидный артрит, посттравматический артрит, артроз.
Применение Преднизолон-Дарница раствор для инъекций
не допускается смешивание и одновременное применение преднизолона с другими лекарственными средствами в одной и той же инфузионной системе или шприце!
Препарат предназначен для в/в, в/м или внутрисуставного введения. Доза преднизолона зависит от тяжести заболевания.
Для лечения взрослых суточная доза составляет 4–60 мг в/в или в/м.
Детям препарат назначать в/м (глубоко в ягодичную мышцу) строго по показаниям и под контролем врача: детям в возрасте 6–12 лет — 25 мг/сут, старше 12 лет — 25–50 мг/сут. Длительность применения и количество введений препарата определяются индивидуально.
При болезни Аддисона суточная доза для взрослых составляет 4–60 мг в/в или в/м.
При тяжелой форме неспецифического язвенного колита — по 8–12 мл/сут (240–360 мг преднизолона) в течение 5–6 дней, при тяжелой форме болезни Крона — по 10–13 мл/сут (300–390 мг преднизолона) в течение 5–7 дней.
При неотложных состояниях преднизолон вводить в/в медленно (примерно в течение 3 мин) или капельно в дозе 30–60 мг. Если в/в вливание затруднено, препарат вводить в/м, глубоко. При этом способе введения эффект развивается медленнее. В случае необходимости препарат вводят повторно в/в или в/м в дозе 30–60 мг через 20–30 мин.
В отдельных случаях допускается повышение указанной дозы, это решает врач индивидуально в каждом конкретном случае.
Взрослым доза преднизолона при внутрисуставном введении составляет 30 мг для крупных суставов, 10–25 мг — для суставов средней величины и 5–10 мг — для малых суставов. Препарат вводить каждые 3 дня. Курс лечения — до 3 нед.
Противопоказания
гиперчувствительность к компонентам препарата.
Паразитарные и инфекционные заболевания вирусной, грибковой или бактериальной этиологии, которые существуют сейчас или перенесены недавно: простой герпес, опоясывающий герпес (виремическая фаза), ветряная оспа, корь; амебиаз, стронгилоидоз (установленный или подозреваемый); системный микоз, активный или латентный туберкулез.
Поствакцинальный период (продолжительность — 10 или 8 нед до и 2 нед — после вакцинации), лимфаденит после прививки БЦЖ.
Иммунодефицитные состояния, вызванные ВИЧ-инфекцией.
Заболевания пищеварительного тракта: язва желудка и двенадцатиперстной кишки, эзофагит, гастрит, острая или латентная пептическая язва, недавно созданный анастамоз кишечника, неспецифический язвенный колит с угрозой перфорации или абсцедирования, дивертикулит.
Заболевания сердечно-сосудистой системы: недавно перенесенный инфаркт миокарда, декомпенсированная хроническая сердечная недостаточность, АГ, склонность к тромбоэмболической болезни.
Заболевания эндокринной системы: сахарный диабет и нарушение толерантности к углеводам, тиреотоксикоз, гипотиреоз, болезнь Иценко — Кушинга.
Тяжелая хроническая почечная и/или печеночная недостаточность, нефроуролитиаз.
Гипоальбуминемия. Системный остеопороз. Миастения gravis. Острый психоз. Тяжелая миопатия. Продуктивная симптоматика при психических заболеваниях, психозы. Ожирение (III–IV степени). Полиомиелит (за исключением формы бульбарного энцефалита). Открыто- и закрытоугольная глаукома, катаракта.
Для внутрисуставных введений — инфекции в области введения.
Побочные эффекты
развитие тяжелых побочных реакций зависит от дозы и продолжительности лечения. Побочные реакции обычно развиваются при длительном лечении препаратом, в течение короткого периода риск их возникновения маловероятен.
Инфекции и инвазии: маскировка симптомов бактериальных, вирусных, грибковых инфекций, оппортунистические инфекции.
Система крови и лимфатическая система: увеличение общего количества лейкоцитов при уменьшении количества эозинофилов, моноцитов и лимфоцитов. Масса лимфоидной ткани уменьшается. Может повышаться свертывание крови, гиперкоагуляция, что приводит к тромбозу, тромбоэмболии.
Эндокринная система и метаболизм: снижение толерантности к глюкозе, стероидный сахарный диабет или манифестация латентного сахарного диабета, повышение потребности в инсулине и пероральных гипогликемизирующих препаратах, гиперлипидемия, угнетение гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, замедление роста у детей и подростков, задержка полового развития у детей, нарушения менструального цикла, нарушение выработки половых гормонов (аменорея), постклимактерические кровотечения, синдром Иценко — Кушинга (лунообразное лицо, ожирение гипофизарного типа, гирсутизм, повышение АД, дисменорея, аменорея, миастения, стрии).
Со стороны обмена веществ: отрицательный баланс азота и кальция, нарушение минерального и электролитного баланса, гипокалиемический алкалоз. Побочные эффекты, обусловленные ГКС-активностью преднизолона: задержка жидкости и Na+ (периферические отеки), гипернатриемия, гипокалиемический синдром — аритмия, миалгия или спазм мышц, необычная слабость и утомляемость.
Психические нарушения: раздражительность, делирий, дезориентация, эйфория, галлюцинации, депрессия, паранойя, нервозность, беспокойство, тревожность, нарушения сна, бессонница, эуфобия, склонность к суициду, лабильное настроение, повышение концентрации, психологическая зависимость, мания, маниакально-депрессивный психоз, обострение шизофрении, деменция, психозы, эпилептические припадки, когнитивная дисфункция (включая амнезию и нарушение сознания).
Нервная система: периферическая нейропатия, парестезии, головокружение, головная боль, вегетативные расстройства, повышение внутричерепного давления, сопровождающееся рвотой, псевдоопухоль мозжечка, судороги.
Орган зрения: повышение внутриглазного давления с возможным повреждением зрительного нерва, глаукома, отек диска зрительного нерва, катаракта, истончение роговицы и склеры, трофические изменения роговицы обострение вирусных и грибковых инфекций, экзофтальм.
Сердечно-сосудистая система: артериальная гипо- или гипертензия, брадикардия, аритмия, асистолия (вследствие быстрого введения препарата), развитие или увеличение проявлений хронической сердечной недостаточности, атеросклероз, тромбоз, васкулит, периферические отеки, ЭКГ-изменения, характерные для гипокалиемии. У больных с острым и подострым инфарктом миокарда — распространение очага некроза, замедление формирования рубца, что может привести к разрыву сердечной мышцы.
Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, включая сыпь, кожный зуд, крапивница, гиперемия, отек Квинке, анафилактический шок.
Пищеварительная система: тошнота, рвота, метеоризм, неприятный привкус во рту, диспепсия, повышение или снижение аппетита, икота, боли в эпигастрии, диарея, эрозивный эзофагит, пептические язвы с перфорацией и кровотечением, язва пищевода, кандидоз пищевода, панкреатит, перфорация желчного пузыря, желудочное кровотечение, местный илеит и язвенный колит. В период применения препарата может наблюдаться повышение АлАТ, АсАТ и ЩФ, что обычно не является важным и обратимо после отмены препарата.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: замедление процесса регенерации, петехии, кровоподтеки, гематомы, экхимозы, стрии, истончение кожи, гипер- или гипопигментация, угри, склонность к развитию пиодермии, атрофия кожи, телеангиэктазии, акне, гирсутизм, пурпура, постстероидний панникулит, характеризующийся появлением эритематоза, горячих подкожных утолщений в течение 2 нед после отмены препарата, саркома Капоши.
Костно-мышечная система: замедление роста и процессов окостенения у детей (преждевременное закрытие эпифизарных зон роста), проксимальная миопатия, остеопороз, разрыв сухожилий мышц, мышечная слабость, уменьшение мышечной массы (атрофия), стероидная миопатия, переломы позвоночника и длинных костей, асептический остеонекроз, очень редко — патологические переломы костей.
Мочевыделительная система: повышение риска возникновения уратов, уралитов, увеличение количества лейкоцитов и эритроцитов в моче без наличия повреждения почек, лейкоцитурия.
Общие: недомогание, стойкая икота при применении препарата в высоких дозах, недостаточность надпочечников, что приводит к артериальной гипотензии, гипогликемия и летальные случаи в стрессовых ситуациях, таких как хирургическое вмешательство, травма или инфекция, если доза преднизолона не повышена.
При внезапной отмене препарата возможен синдром отмены, тяжесть симптомов которого зависит от степени атрофии надпочечников, наблюдается головная боль, тошнота, боль в животе, головокружение, анорексия, слабость, изменения настроения, летаргия, жар, миалгия, артралгия, ринит, конъюнктивит, мучительный зуд кожи, потеря массы тела. В более тяжелых случаях — тяжелые психические нарушения и повышение внутричерепного давления, стероидный псевдоревматизм у пациентов с ревматизмом, летальные случаи.
Реакции в месте введения: боль, жжение, изменения пигментации (депигментация, лейкодерма), атрофия кожи, стерильные абсцессы, редко — липоатрофия.
Особые указания
при инфекционных заболеваниях (которые не указаны в разделе ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ) и латентных формах туберкулеза препарат следует назначать только в комбинации с антибиотиками и противотуберкулезными средствами.
При нарушении толерантности к углеводам препарат следует применять с осторожностью.
При необходимости применения преднизолона на фоне приема пероральных гипогликемических препаратов или антикоагулянтов необходимо корригировать режим дозирования последних.
У больных тромбоцитопенической пурпурой препарат применяют только в/в.
Клиническое обследование должно включать исследование сердечно-сосудистой системы, рентгенологическое исследование легких, исследование желудка и двенадцатиперстной кишки, мочевыделительной системы, органа зрения. Лабораторное обследование должно включать: общий анализ крови, концентрацию глюкозы в крови и моче, электролитов в плазме крови.
При применениии ГКС в течение длительного времени рекомендуется регулярно контролировать АД, определять уровень глюкозы в моче и крови, проводить анализ кала на скрытую кровь, анализы показателей свертывания крови, рентгенологический контроль позвоночника, офтальмологическое обследование (1 раз в 3 мес).
Лечение даже в низких дозах маскирует признаки и симптомы ранее существовавших инфекций и развившихся во время лечения (включая оппортунистические инфекции) и затрудняет их диагностику. Во время лечения следует избегать контакта с больными простудой или другими инфекциями.
Детям, которые в период лечения находились в контакте с больными корью или ветряной оспой, в качестве профилактики следует назначить специфические иммуноглобулины (в течение 10 дней после контакта).
Во время лечения не следует проводить иммунизацию.
Если во время лечения ГКС у пациентов возникают необычные стрессовые ситуации, рекомендуется повышение дозы быстродействующих кортикостероидов до, во время и после стрессовой ситуации.
Во время лечения преднизолоном не следует употреблять алкоголь.
В зависимости от продолжительности лечения и дозы возможно негативное влияние препарата на метаболизм кальция. Рекомендуется профилактика остеопороза, что особенно важно при наличии у пациентов факторов риска (в том числе — семейная предрасположенность, пожилой возраст, постменопауза, недостаточное употребление белка и кальция, чрезмерное курение, чрезмерное употребление алкоголя, а также снижение физической активности). Профилактика основывается на достаточном употреблении кальция и витамина D, а также включает физическую активность.
Для уменьшения выраженности побочных эффектов терапии преднизолоном оправдано назначение соответствующей диеты.
При применении преднизолона в высоких дозах в течение длительного периода (30 мг/сут в течение как минимум 4 нед) могут возникать обратимые нарушения сперматогенеза, которые сохраняются в течение нескольких месяцев после прекращения приема препарата.
У пациентов, получавших преднизолон в дозе, выше физиологических (примерно 7,5 мг преднизолона или эквивалента), больше 3 нед, прекращать лечение преднизолоном следует постепенно. Терапию требуется прекращать постепенно, даже если она длилась менее 3 нед, для следующих групп пациентов:
- проходящих повторный курс лечения преднизолоном;
- которым повторный курс лечения был назначен в течение года после длительного лечения (месяцы, годы);
- получающие >40 мг/сут преднизолона или эквивалента;
- с недостаточностью надпочечников, причиной которой не является экзогенный прием кортикостероидов.
После прекращения лечения возможно возникновение синдрома отмены, недостаточности надпочечников, а также обострение заболевания, из-за которого был назначен преднизолон. Если после окончания лечения преднизолоном наблюдается функциональная недостаточность надпочечников, следует немедленно возобновить применение препарата, а снижение дозы проводить очень медленно и с осторожностью (например суточную дозу необходимо снижать на 2–3 мг в течение 7–10 дней).
Атрофия коры надпочечников развивается при длительной терапии и может сохраняться в течение многих лет после прекращения лечения.
Стероид-индуцированная вторичная недостаточность надпочечников может быть снижена до минимальной вследствие постепенного снижения дозы. Этот вид недостаточности может сохраняться в течение нескольких месяцев после окончания терапии, поэтому при любой стрессовой ситуации, возникшей в данный период, необходимо возобновить терапию кортикостероидами.
При внезапной отмене препарата, особенно в случае предшествующего применения в высоких дозах, возникает синдром отмены, который проявляется лихорадкой, снижением аппетита, тошнотой, рвотой, диареей, заторможенностью, головокружением, генерализованной костно-мышечной болью, астенией.
Из-за опасности развития гиперкортицизма новый курс лечения кортизоном после проведенного ранее длительного лечения преднизолоном в течение нескольких месяцев всегда необходимо начинать с низких начальных доз (за исключением применения по жизненным показаниям). С осторожностью назначают после недавно перенесенного инфаркта миокарда (у больных с острым, подострым инфарктом миокарда возможно распространение очага некроза, замедление формирования рубцовой ткани, разрыв сердечной мышцы).
При указаниях на псориаз в анамнезе преднизолон в высоких дозах применяют с особой осторожностью.
При наличии в анамнезе судорог преднизолон следует применять только в минимальных эффективных дозах.
С особой осторожностью следует применять препарат при мигрени, наличии в анамнезе данных о некоторых паразитарных заболеваниях (особенно при амебиазе).
С особой осторожностью назначают при иммунодефицитных состояниях (в том числе при СПИДе или ВИЧ-инфекции).
У детей в период роста ГКС можно применять только по абсолютным показаниям и под особо тщательным наблюдением врача.
При интеркуррентных инфекциях, септических состояниях необходимо одновременно проводить антибиотикотерапию.
Следует особо тщательно контролировать электролитный баланс при комбинированном применении преднизолона с диуретиками. При длительном лечении преднизолоном с целью профилактики гипокалиемии необходимо назначать препараты калия и соответствующую диету в связи с возможным повышением внутриглазного давления и развития субкапсулярной катаракты.
Применение при тяжелых инфекционных заболеваниях (не указаны в разделе «ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ») возможно только на фоне специфической антимикробной терапии.
Женщинам в менопаузальный период необходимо проходить исследования относительно возможного возникновения остеопороза.
При болезни Аддисона следует избегать одновременного применения барбитуратов из-за риска возникновения острой недостаточности надпочечников (Аддисонов криз).
С особой осторожностью следует применять препарат при печеночной и почечной недостаточности.
Особого внимания требует вопрос применения системных кортикостероидов у больных с существующими или имеющимися в анамнезе тяжелыми аффективными расстройствами, включающих депрессивный, маниакально-депрессивный психоз, предыдущий стероидный психоз. Пациентов и/или опекунов следует предупредить о возможности развития серьезных побочных эффектов со стороны психики. Симптомы обычно проявляются в течение нескольких дней или недель после начала лечения. Риск возникновения данных побочных эффектов выше при применении в высоких дозах. Большинство реакций исчезает после снижения дозы или отмены препарата, хотя иногда необходимо специфическое лечение. При развитии подобных симптомов следует обратиться к врачу. Также психические расстройства возможны во время отмены глюкокортикоидов.
Применение в период беременности и кормления грудью. В период беременности препарат нельзя применять. В случае необходимости применения препарата кормление грудью следует прекратить.
Дети. Применять детям в возрасте от 6 лет исключительно по назначению и под контролем врача. Дозы и длительность терапии врач определяет индивидуально в зависимости от возраста и тяжести течения заболевания. При длительном применении у детей возможно замедление роста, поэтому необходимо ограничиваться применением минимальных доз по определенным показаниям в течение короткого периода. Польза от лечения должна превышать возможный риск возникновения побочных эффектов.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Пациентам, которые лечатся преднизолоном, следует воздерживаться от потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенного внимания и скорости психических и двигательных реакций.
Взаимодействия
при одновременном применении преднизолона с другими лекарственными средствами возможно:
- с гормонами щитовидной железы, индукторами печеночных ферментов, в частности с барбитуратами, фенитоином, пиримидоном, карбамазепином, рифампицином: ослабление эффектов преднизолона вследствие повышения его системного клиренса;
- с эстрогенами (включая пероральные контрацептивы, в состав которых входит эстроген), циклоспорином, ингибиторами CYP 3A4, в частности эритромицином, кларитромицином, кетоконазолом, дилтиаземом, апрепитантом, итраконазолом, олеандомицином: усиление терапевтических и токсических эффектов преднизолона;
- с антацидами: снижение всасывания преднизолона;
- с производными салициловой кислоты и другими НПВП: повышение вероятности изъязвления слизистой оболочки желудка; преднизолон снижает уровень производных салициловой кислоты в сыворотке крови, повышая их почечный клиренс; препарат повышает риск развития гепатотоксических реакций парацетамола вследствие индукции печеночных ферментов и образования его токсического метаболита;
- с сердечными гликозидами: усиление токсичности последних, а в результате возникающей гипокалиемии — повышение риска развития аритмий;
- с гипогликемическими средствами: подавление гипогликемического эффекта пероральных сахароснижающих средств и инсулина;
- с гипотензивными препаратами: снижение эффективности последних;
- с трициклическими антидепрессантами: усиление признаков депрессии, вызванной применением преднизолона, и повышение внутриглазного давления;
- с иммуносупрессантами: повышение риска развития инфекций и лимфомы или других лимфопролиферативных нарушений, связанных с вирусом Эпштейна — Барр;
- с диуретиками, слабительными средствами, амфотерицином В: повышение риска развития гипокалиемии; преднизолон повышает риск развития остеопороза при одновременном применении с амфотерицином и ингибиторами карбоангидразы;
- с М-холиноблокаторами, антигистаминными лекарственными средствами, нитратами: повышение внутриглазного давления и снижение эффективности антигистаминных препаратов;
- с нейролептиками, карбутамидом, азатиоприном: повышение риска развития катаракты;
- с эстрогенами, анаболическими препаратами, пероральными контрацептивами: проявления гирсутизма и угрей;
- с живыми противовирусными вакцинами и на фоне других видов иммунизации: повышение риска активации вирусов и развития инфекций;
- с миорелаксантами на фоне гипокалиемии: увеличение выраженности и продолжительности мышечной блокады на фоне применения миорелаксантов;
- с антихолинэстеразными средствами: возникновение мышечной слабости у больных миастенией (особенно у пациентов с миастенией gravis);
- с митотаном и другими ингибиторами функции коры надпочечников: могут обусловливать повышение дозы препарата;
- с противорвотными средствами: усиление противорвотного эффекта;
- с изониазидом, мексилетином, празиквантелом: снижение их концентраций в плазме крови;
- с соматропином (в высоких дозах): снижение эффекта последнего;
- с фторхинолонами: повреждение сухожилия;
- с циклоспорином: были отмечены случаи возникновения судорог. Поскольку одновременное введение этих препаратов вызывает взаимное торможение метаболизма, вероятно, что судороги и другие побочные эффекты, связанные с применением каждого из этих препаратов в качестве монотерапии, при их сочетанном применении могут возникать чаще. Сочетанное применение может вызвать повышение концентрации других препаратов в плазме крови.
При длительной терапии преднизолон повышает содержание фолиевой кислоты.
Препарат снижает влияние витамина D на всасывание Ca2+ в полости кишечника.
Несовместимость. Преднизолон нельзя смешивать и применять одновременно с другими препаратами в одной и той же инфузионной системе или в одном шприце.
При смешивании р-ра преднизолона с гепарином образуется осадок.
Несовместим с аэрозолями симпатомиметических средств для лечения БА у детей (опасность развития паралича дыхания).
Передозировка
в случае передозировки возможны тошнота, рвота, брадикардия, аритмия, усиление явлений сердечной недостаточности, остановка сердца, гипокалиемия, повышение АД, судороги, гипергликемия, тромбоэмболия, острый психоз, головокружение, головная боль, возможно развитие симптомов гиперкортицизма: увеличение массы тела, развитие отеков, АГ, глюкозурия, гипокалиемия. У детей при передозировке возможно угнетение гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, синдром Иценко — Кушинга, снижение экскреции гормона роста, повышение внутричерепного давления.
Лечение: прекращение применения препарата, симптоматическая терапия, при необходимости — коррекция электролитного баланса. Специфического антидота нет.
Условия хранения
в оригинальной упаковке, в холодильнике (при температуре 2–8 °С).