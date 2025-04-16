Преднизолон-Дарница раствор для инъекций (Prednisolone-Darnitsa solution for injection)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 106 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
177,40
Экономия при брони: -3,20 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №3
Дарница
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №3
Дарница
121,78
Экономия при брони: -7,78 грн
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
173,45
Экономия при брони: -14,45 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №3
Дарница
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №3
Дарница
130,88
Экономия при брони: -11,23 грн
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
183,53
Экономия при брони: -20,17 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №3
Дарница
130,57
Экономия при брони: -14,08 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №3
Дарница
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №3
Дарница
130,33
Экономия при брони: -13,84 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №3
Дарница
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №3
Дарница
125,90
Экономия при брони: -0,80 грн
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
176,60
Экономия при брони: -2,40 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №3
Дарница
129,38
Экономия при брони: -12,39 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №3
Дарница
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №3
Дарница
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №3
Дарница
129,03
Экономия при брони: -11,22 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
177,40
Экономия при брони: -3,20 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
183,15
Экономия при брони: -10,19 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №3
Дарница
129,19
Экономия при брони: -11,38 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
177,40
Экономия при брони: -3,20 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №3
Дарница
129,67
Экономия при брони: -9,02 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница