внутрь независимо от приема пищи. Взрослым назначают в начальной дозе 20–75 мг/сут, затем дозу снижают до поддерживающей — 5–25 мг/сут (резкое прекращение приема может вызвать обострение болезни). При хронических заболеваниях и заболеваниях с легким течением назначают в более низких дозах. Лечение прекращают только путем постепенного снижения дозы, и по окончании вводят кортикотропин (10–20 ЕД/сут) для предотвращения возможной атрофии надпочечников.

Высшие дозы для взрослых внутрь: разовая — 0,015 г, суточная — 0,1 г. Длительность приема зависит от характера заболевания, его тяжести, достигнутого терапевтического эффекта.

Детям назначают внутрь в дозах: в возрасте до 4 лет — 0,001 г/кг массы тела в сутки, 5–6 лет — 0,02 г, 7–9 лет — 0,025–0,03 г, 10–14 лет — 0,025–0,04 г.

В неотложных ситуациях для немедленного повышения содержания кортикостероидов в крови применяют парентерально. В/м или в/в взрослым вводят в суточной дозе 25–50 мг.

ГКС следует применять в минимально эффективных дозах в течение минимального времени, необходимого для достижения терапевтического эффекта.

Мазь: на пораженные участки кожи 0,5% мазь наносят тонким слоем (можно накладывать согревающую повязку) 1–3 раза в сутки в течение 6–14 дней. В случае необходимости лечение может быть продолжено.