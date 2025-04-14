Преднизолон-Дарница раствор для инъекций (Prednisolone-Darnitsa solution for injection)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 125 аптеках в Днепр
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
191,71
Экономия при брони: -12,21 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №3
Дарница
129,35
Экономия при брони: -9,74 грн
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
173,83
Экономия при брони: -9,18 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №3
Дарница
136,30
Экономия при брони: -8,32 грн
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
185,04
Экономия при брони: -12,25 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №3
Дарница
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №3
Дарница
130,50
Экономия при брони: -4,52 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №3
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №3
Дарница
130,71
Экономия при брони: -6,94 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
183,51
Экономия при брони: -11,92 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
181,28
Экономия при брони: -5,81 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №3
Дарница
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №3
Дарница
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №3
Дарница
130,19
Экономия при брони: -9,67 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №3
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
3.8 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №3
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №3
Дарница
135,12
Экономия при брони: -7,14 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
3.9 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №3
Дарница
132,24
Экономия при брони: -12,63 грн