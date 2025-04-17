Преднизолон-Дарница раствор для инъекций (Prednisolone-Darnitsa solution for injection)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 58 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №3
Дарница
123,57
Экономия при брони: -3,71 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
177,40
Экономия при брони: -3,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №3
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №3
Дарница
89,36
Экономия при брони: -5,94 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №3
Дарница
Подорожник
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
106,44
Экономия при брони: -1,92 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №3
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №3
Дарница
128,62
Экономия при брони: -14,21 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
141,92
Экономия при брони: -2,56 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №3
Дарница
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №3
Дарница
129,13
Экономия при брони: -14,72 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
Подорожник
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
177,40
Экономия при брони: -3,20 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №3
Дарница
127,94
Экономия при брони: -9,88 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
177,40
Экономия при брони: -3,20 грн