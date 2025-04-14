Преднизолон-Дарница раствор для инъекций (Prednisolone-Darnitsa solution for injection)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 300 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №3
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №3
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №3
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №3
Дарница
120,88
Экономия при брони: -5,59 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №3
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №3
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №3
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
184,97
Экономия при брони: -12,06 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №3
Дарница
126,50
Экономия при брони: -1,00 грн
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №3
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №3
Дарница
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
177,40
Экономия при брони: -3,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №3
Дарница
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №3
Дарница
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №3
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №3
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
177,40
Экономия при брони: -3,20 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №3
Дарница
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №3
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №3
Дарница