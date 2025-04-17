Преднизолон-Дарница раствор для инъекций (Prednisolone-Darnitsa solution for injection)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 68 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №3
Дарница
131,63
Экономия при брони: -11,93 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №3
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
176,60
Экономия при брони: -2,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №3
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
177,40
Экономия при брони: -3,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
174,20
Экономия при брони: -0,20 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
177,40
Экономия при брони: -3,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №3
Дарница
130,97
Экономия при брони: -11,07 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №3
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №3
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
177,40
Экономия при брони: -3,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №3
Дарница
118,53
Экономия при брони: -9,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
181,79
Экономия при брони: -8,91 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
177,40
Экономия при брони: -3,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №3
Дарница
132,20
Экономия при брони: -11,55 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
106,44
Экономия при брони: -2,04 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
177,40
Экономия при брони: -3,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
177,40
Экономия при брони: -3,40 грн