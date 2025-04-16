Преднизолон-Дарница раствор для инъекций (Prednisolone-Darnitsa solution for injection)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 105 аптеках в Запорожье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №3
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №3
Дарница
128,83
Экономия при брони: -6,66 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
148,55
Экономия при брони: -10,32 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
177,40
Экономия при брони: -3,20 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №3
Дарница
123,00
Экономия при брони: -4,20 грн
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
175,00
Экономия при брони: -22,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №3
Дарница
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
173,45
Экономия при брони: -17,45 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
177,40
Экономия при брони: -3,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №3
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №3
Дарница
129,00
Экономия при брони: -4,31 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
177,40
Экономия при брони: -3,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №3
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
177,56
Экономия при брони: -25,28 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
180,06
Экономия при брони: -15,11 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №3
Дарница
129,90
Экономия при брони: -12,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №3
Дарница
129,83
Экономия при брони: -9,18 грн
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
182,07
Экономия при брони: -17,88 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №3
Дарница
123,00
Экономия при брони: -4,20 грн
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
175,00
Экономия при брони: -22,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Преднизолон-Дарница раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
177,40
Экономия при брони: -3,20 грн